Cultura popular

III Jornada de Pilota valenciana a Barcelona

La pilota valenciana, l'esport per excel·lència del valencians, torna a omplir aquest cap de setmana els carrers de Gràcia de la mà de l'Espai País Valencià.Divendres, obrirà la jornada de la millor manera possible i és que ens visita el pilotari més important de tots els temps, Paco Cabanes "el Genovés". El mític pilotari vindrà a presentar-nos el llibre il·lustrat, "Paco Cabanes 'el Genovés': l'heroi esportiu dels valencians" junt a David Sarasol (coautor) i Sebastià Giner (Càtedra de Pilota Valenciana de la UV). L'acte serà a partir de les 19:30 a la Casa València a Barcelona (C/ Còrsega, 335).Dissabte serà el dia de la partida al carrer. Els pilotaris convidats aquest any vénen de l'escola Pilotaris el Puig i, a partir de les 12, ens faran vibrar amb l'espectacularitat d'una partida de galotxa al carrer de la Llibertat, al cor del barri de Gràcia. A més, durant la partida estarem acompanyats de la millor manera possible, amb la música en directe de la Colla de dolçaina i tabal "la Borumballa".Per arrodonir el cap de setmana, al finalitzar la partida farem un dinar de germanor amb tots els protagonistes a la Casa València, on el mestre Ernesto Forner (King of paella) ens delectarà amb una paella marca de la casa amb faves, carxofes i com no, pilotetes. Per dinar cal reserva prèvia, podeu apuntar-vos al següent formulari: