Turisme massiu

El documental " Tot Inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes" es farà públic durant la jornada de reflexió

El passat dia 27 de setembre de 2018 es presentava, amb dues projeccions consecutives a la sala principal del CineCiutat -que va estar estibada en cada una de les dues i amb molta gent que no va poder entrar-, el documental Tot Inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes.

Després d'un llarg i costós recorregut de producció i creació del documental per part d'un petit grup autogestionat com és el nostre, i gràcies a una important campanya que va fer possible el finançament col· lectiu del documental, aquell dia finalment s'assolia la meta anhelada.

Així com el documental no hagués estat possible sense les múltiples aportacions de col·lectius i individualitats, tampoc no s'hauria pogut difondre sense la col·laboració de tantes entitats i persones compromeses. Una altra vegada remarcam aquest caràcter col·lectiu del documental i donam les gràcies per tot.

Col· lectius de diferents territoris, països i ciutats ens han organitzat o sol· licitat presentacions i debats sobre un dels temes que s'ha convertit en una de les principals temàtiques de lluita social: la turistització absoluta dels nostres espais vitals i les nostres vides.

Ara, i després d'una gira de presentacions que ens ha duit durant més de nou mesos a molts de pobles de les Illes ( especialment a Mallorca) però també a Catalunya, al País Basc, al País Valencià, Andalusia, Galícia, Portugal i Grècia, ja podem anunciar que aquest treball audiovisual ja estarà disponible de manera lliure i gratuïta a la xarxa. Es podrà consultar a la web totinclos.cat.

La turistització com a problema social no té, en els debats polítics, l'espai per ser qüestionat, revisat i contestat. Si bé, la societat sí que qüestiona ja el relat hegemònic de «vivim del turisme». La saturació, la massificació, la precarització, l'explotació del territori i dels recursos, la dificultat de l'accés a un habitatge i a unes condicions dignes de treball, etc. no són abordades des de la necessitat de replantejar el model de monocultiu turístic intensiu.

És per això que volen que el relat que qüestiona aquest model i exposa els danys i les conseqüències que se'n deriven, arribi al màxim de gent possible. I és per aquest motiu que ara, just abans de les eleccions, i aprofitant la jornada de reflexió, vos convidam a cavil·lar conjuntament sobre un dels problemes que marquen més intensament la nostra realitat social, econòmica i política per tal d'arribar a la conclusió de rompre amb aquestes lògiques perverses del sistema capitalista.

Per això vos demanen la màxima difusió, "a visualitzar-lo i que organitzeu projeccions col· lectives i debats, perquè nosaltres continuarem intentant posar en comú una lluita local, però també global, diversa i àmplia, que ho qüestiona absolutament tot per reconstruir-ho tot".

El documental es pot veure subtitulat en onze llengües: català, euskera, gallec, castellà, esperanto, anglès, francès, portuguès, italià, alemany i grec.