Municipals 2019

Dolors Sabater eleva el to i carrega contra Albiol a la recta final de campanya a Badalona

La coalició de Guanyem Badalona en Comú i Esquerra Republicana-Avancem-Més, ha llençat avui per xarxes socials el seu darrer vídeo. Sobre un escenari fosc i amb música èpica, Dolors Sabater, la cap de llista de la coalició, simula fer un discurs de campanya. En aquest se li veu rebutjar llegir allò que té escrit i parla directament al públic, notòriament enutjada: “Però què s’han pensat? Que ens poden prendre el pèl?”. Així comença un breu discurs de poc menys de minut i mig on es refereix, indirecta però clarament, al seu principal contrincant: el candidat del PP a la ciutat, Xavier García Albiol.

Sabater ataca a Albiol per no saber ni preocupar-se dels problemes de la ciutat i la seva gent, fins al punt que ni hi viu: “Ens hem de creure que algú que viu a Pedralbes i que només ve a Badalona a fer-se fotos li importa que els carrers estiguin bruts?”. Però no només fa referència a on viu, sinó al seu estatus econòmic (“no té problemes per arribar a final de mes”) i a que no porta els seus fills a l’escola pública o que no agafa mai el transport públic.

També fa referència al pacte entre PP i PSC que la va desallotjar de l’alcaldia de Badalona al juny de 2018, i en referència als dos fa menció a que, els dos partits, s’han “repartit sempre la ciutat com si fos el seu cortijo”. Finalitza posant en valor la gestió durant el seu govern, que va abaixar el preu de les escoles bressol, ajuts al IBI per persones grans, millores al transport públic i la lluita contra els desnonaments. I acaba mirant a càmera demanant “recuperar l’orgull de sentir-se de Badalona” i apel·lant el vot amb la fórmula: “tu pots escriure la història de la Badalona Valenta”.

Els darrers dies de campanya, Dolors Sabater i la seva candidatura amb Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-Més fan un desplegament d’activitats al carrer cercant la mobilització del vot d’esquerres per frenar la candidatura de Xavier García Albiol, del PP. Avui realitza tres actes consecutius, un amb Roger Torrent, un altre amb veïns de Sant Roc i un altre amb joves. Demà realitza el seu acte final acte final de campanya a les 19h amb la presència de Joan Tardà, Lluís Llach, Jenn Díaz (escriptora i diputada ERC al Parlament de Catalunya), Marta Sibina (ex-diputada d’En Comú Podem al Congrés dels Diputats), David Companyon (ex-diputat al Parlament de Catalunya per ICV-EUiA) i Joan Ignasi Elena (ex-diputat al Parlament de Catalunya pel PSC), a més de membres de la candidatura entre els quals hi haurà Oriol Lladó (número 2 i cap de files d’ERC a Badalona) i la mateixa Dolors Sabater.