Municipals 2019

Crida per Palma proposa prohibir totalment el lloguer turístic i augmentar inspeccions i sancions

Aquest dissabte, la Crida per Palma ha dut a terme una acció simbòlica assenyalant un seguit de carrers on hi ha habitatges que se segueixen utilitzant per a lloguer turístic de forma il·legal i davant dels quals l’Ajuntament no fa res per evitar-ho. “Ahir denunciàvem l’augment salvatge dels preus de lloguer els darrers anys, i avui n’assenyalem una de les seves causes principals, el lloguer turístic” ha explicat Manel Domènech, cap de llista de la candidatura municipalista i rupturista.

El fenomen del lloguer turístic ha crescut de forma desmesurada a Palma en els darrers anys i ha suposat un dels grans reptes de la passada legislatura, un repte davant del qual, segons Domènech, “l’Ajuntament s’ha limitat a posar un pedaç, i el que cal és aprofundir en l’única regulació possible del lloguer turístic: la seva total prohibició”. Cal recordar que l’actual regulació del lloguer turístic el prohibeix solament a plurifamiliars, deixant fora de la prohibició el lloguer en unifamiliars, amb els consegüents problemes que està ocasionant als veïnats i veïnades d’algunes barriades que ja fa mesos que lluiten per la prohibició total.

“Barriades com Son Espanyolet pateixen greument aquesta problemàtica. No pot haver-hi ni una sola barriada on es permeti el lloguer turístic, la Crida per Palma serem la garantia perquè això sigui així” ha afirmat Domènech. A més, ha afegit que “no és suficient amb deixar escrit que el lloguer turístic està prohibit, cal destinar recursos a inspeccionar els habitatges i perseguir tots aquells que de forma fraudulenta practiquen el lloguer vocacional, augmentant-ne també les sancions”.