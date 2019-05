Reflexió

Conferència política de la CUP sota el títol: "L'alternativa que ve. De la resistència a la proposta"

Com ja va anunciar ara fa un any, la CUP engegava un procés de reflexió que entenia imprescindible per a poder dibuixar propostes que fessin efectiu el dret a l’autodeterminació i la possibilitat de generar una alternativa política i democràtica a la situació de crisi estructural que es viu als Països Catalans.

És per aquest motiu que la CUP celebrarà, demà 7 de maig, una conferència política per tal de compartir anàlisi, reflexions i aprenentatges del context actual i una mirada de futur en clau d'alternativa democràtica davant la manca d'una proposta que ens permeti avançar en clau social i nacional.

Albert Mercadé, periodista d'El Matí de Catalunya Ràdio, presentarà i guiarà la conversa entre Mireia Vehí i Albert Botran, membres del Secretariat Nacional de la CUP, i Carles Riera i Natàlia Sánchez, del Grup Parlamentari de la CUP- Crida Constituent.