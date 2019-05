Llengua

Conferència a Westminster de la Plataforma per la Llengua sobre la situació del català

Aquest dimarts, Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua (PxL) impartirà una conferència al parlament britànic sobre la situació del català i les diferents iniciatives des de la societat civil per encoratjar-ne l'ús com a eina de cohesió social, amb especial atenció a les dificultats afegides de governs i legislacions que sovint tendeix a ignorar o discriminar llengües minoritàries. Aquest tema és especialment rellevant davant de les iniciatives recents de diferents governs britànics per la promoció de llengües regionals com el gal·lès, l’escocès germànic i cèltic escocès i el còrnic.

El català és avui dia un llenguatge dinàmic, tot i dècades de severa repressió lingüística. El català té 10 milions de parlants, és la 14a llengua a la UE, la setena llengua més estudiada a la UE i s'imparteix a 161 universitats de tot el món. Tanmateix, aquesta forta vitalitat sovint xoca amb la legislació i les institucions que ignoren o discriminen els drets lingüístics dels catalans.

Per parlar d'aquesta realitat, l’ANC England, juntament amb el APPG on Catalonia (“All-party parliamentary group on Catalonia”, una comissió parlamentària dedicada al seguiment de la situació política i social a Catalunya) han organitzat la conferència: “The Catalan language, an inconvenient truth” ("La llengua catalana, una veritat incòmoda"), a càrrec d’en Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua (PxL). PxL és l'ONG orientada a promoure i protegir els drets lingüístics catalans. Amb els seus 12.000 associats, PxL és una autoritat de la societat civil i l’ONG més gran dedicada als drets lingüístics a tot el món.

La conferència ha despertat especial interès entre diputats gal·lesos i escocesos, degut a les diferents iniciatives engegades a diferents àrees del Regne Unit recentment, per promocionar l’ús de llengües minoritàries.