Capgirem Vic organitza una Jornada per la Cultura

Dins el marc dels actes que formen part de la campanya per les eleccions municipals del proper 26 de maig i que porta per nom 'Celebrem-ho', l'assemblea de Capgirem Vic ha organitzat una jornada dedicada a la cultura vigatana el proper dissabte 18 de maig a partir de les 12 del migdia.

La jornada es desenvoluparà a les Adoberies, a l'espai del col·lectiu La Clota, que hi participarà en qualitat d'amfitrió. La localització és una declaració d'intencions per part de Capgirem Vic, que és ferma defensora de la recuperació i la regeneració del barri de les Adoberies i que dona total recolzament a l’ocupació de solars buits per part d'organitzacions que treballen pel foment de la cultura a través de l'autogestió i l'autoorganització popular.

A les 12 del migdia tindrà lloc una taula rodona en format vermut, on participaran les principals entitats culturals de la ciutat i que girarà entorn a la pregunta 'Com es capgira la gestió de la cultura?'. Es comptarà amb la presència de respresentants de la Jazz Cava de Vic, el Col·lectiu La Clota, el Cineclub Vic, La Fàbrica dels Somnis, els Sagals d'Osona, la Festa Major Jove de Vic i el Festival Protesta, així com de l'assemblea de Capgirem Vic.

Seguidament es farà un dinar popular, que consistirà en una paella que cuinarà el cap de llista de la formació pels propers comicis municipals, Joan Coma Roura. La jornada es tancarà amb un concert de Jordi Ginesta (Bonobos) que tindrà lloc durant la sobretaula.

Els tiquets pel dinar cal comprar-los anticipadament als actes que faci Capgirem Vic durant la setmana o a la parada que munta al mercat.