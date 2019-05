Micromecentage

Arriba 'Terra Cremada', el relat distòpic d'una Catalunya ocupada

L’usuari de Twitter @TerraCremada i la Fundació Reeixida han començat un projecte de micro-finançament a la plataforma totSuma per publicar el còmic Terra Cremada, sorgit d’un fil de Twitter, en format paper.

Twitter serveix per tot, també per crear històries. El 14 de febrer de 2018, l’usuari @TerraCremada va començar a publicar una sèrie de vinyetes a través de diverses piulades. Al cap d’uns dies, la història arribava al seu final amb més de 200 il·lustracions. Ara, es pretén agrupar tot aquest material en un còmic de 72 pàgines a tot color, titulat Terra Cremada.

El llibre mostra la distopia d’una Catalunya esclafada per una tirania orwelliana d’ideals espanyolistes i tirànics. Oficialment anomenat ‘Nordestepeninsular’, tot el territori català s’hauria convertit en un immens camp de concentració on fins i tot aixecar castells estaria prohibit. Una conjuntura europea favorable, el revers tenebrós de la caverna espanyola i la creació de les FEMS (Fuerzas Especiales y Milicias de Seguridad) són els ingredients indispensables per sotmetre una Catalunya sota la bota d’un govern espanyolista fanàtic. A través de petites històries creuades, el còmic mostra com el món ja no mira ni es preocupa pel ‘problema català’ i els personatges saben que han estat abandonats a la seva sort. Els escenaris urbans de postal rebregada es mesclen amb l’aridesa d'un inhòspit socarral, quasi post-nuclear, que ofega encara més, si això és possible, al lector.

Per què aquest projecte pugui ser una realitat, la Fundació Reeixida ha creat un projecte a la plataforma totSuma per obtenir els 6.500€ necessaris per poder engegar l'edició en format paper. El projecte no pretén ànim de lucre i una part dels beneficis que generi la seva venda, anirà destinada a la caixa de solidaritat amb els represaliats polítics catalans.

Les recompenses del projecte consisteixen en una còpia en format digital del còmic o una còpia en paper. Aquest recompensa es pot acompanyar d’una Bandera Negra (mitjana, gran o gegant). També es pot aconseguir una reproducció facsímil de la primera estelada, que data del 1915, que actualment es conserva al Museu d’Història de Catalunya. Finalment, també hi ha l’opció de reservar un exemplar del còmic per un mateix i regalar-ne un altre exemplar a un pres o un exiliat.

El projecte es va posar en marxa el dilluns 20 de maig de 2019, i finalitzarà el proper dimecres 3 de juliol a les 23:59 de la nit. Fins llavors hi ha temps de fer aportacions per ajudar a fer realitat l’edició d’aquest còmic.