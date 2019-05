Català

"Joves per la LLengua" celebra el seu 25è aniversari a la recerca de voluntaris per reactivar l'entitat

Enguany, els Joves de Mallorca per la Llengua compleixen 25 anys i ho volen celebrar amb tots els joves de Mallorca. Segons ha pogut dBalears, preparen un aniversari «molt gros» de l'estil dels grans concerts i activitats dels darrers anys. Recordeen que al 2016 varen organitzar el darrer concert de La Gossa Sorda a Mallorca en el marc del final de la campanya 'Enrotlla't'. Al 2017 varen organitzar, conjuntament amb Ona Mediterrània, el concurs de música en català 'Ona Musicat' amb el grup convidat Xarxa. I l'any passat, varen fer la Diada reivindicativa 'Treu la Llengua' a Sant Jordi amb activitats de tot tipus i les actuacions d'Auxili, Pupil·les, Ebri Knight i JÈS!.

Com han expressat des de l'entitat a dBalears, enguany organitzen una jornada especial per a celebrar el 25è aniversari i necessiten «la col·laboració de molta gent per a dur-la endavant». De moment, no han concretat els detalls de l'esdeveniment però ja han organitzat una reunió de voluntariat per a aquest divendres a les 19 hores a Can Alcover, Palma. Qui vulgui participar a la celebració ha d'enviar un correu a l'adreça jovesllengua@gmail.com per a confirmar l'assistència a la reunió de divendres.

Joves de Mallorca per la Llengua és una institució cívica i cultural juvenil amb una notable influència a Mallorca pel que fa a la promoció de la llengua catalana, la cultura i la identitat pròpia de l'illa. Les seves activitats estan desenvolupades íntegrament per joves i per a joves, des del seu funcionament com entitat fins a la realització del seu calendari d'activitats al llarg de tot l'any. A partir de novembre de 2016, la seu de l'entitat juvenil se situa a Can Alcover, Palma.