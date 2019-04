Municipals 2019

Som Poble fa públics els membres de la llista per a les municipals a la Canonja

Som Poble, la candidatura municipalista d'esquerres de la Canonja, ha presentat la llista electoral per a les eleccions municipals del 26 de maig. La candidatura estarà encapçalada per Oriol Olivé, Sebastià Bofarull, Montse Canadell, Eva Rull i Miquel Sabaté en els primers cinc llocs. Completaran la llista Eugenia Beas, Oriol Llop, Maria Pérez, Albert Dols, Maria Solà, Robert Què, Sarai Martínez, Joan Pons, Marcel Nolla, Alba Trócolis i Joan Falguera.

Tots ells han estat escollits per unanimitat a l'assemblea de Som Poble que, des de l'estiu passat, ha anat configurant aquest projecte. Una proposta que va néixer a partir de l'experiència de quatre anys en què la Candidatura d'Unitat Popular va obtenir representació al ple municipal amb un regidor. La Candidatura d'Unitat Popular ha volgut ampliar l'espai amb més persones per conformar una llista i un projecte divers i fort.

Som Poble es defineix com una candidatura d'esquerres que vol ser l'alternativa als governs amb majoria absoluta que han governat a la Canonja els últims anys. Estan treballant amb un programa electoral que ofereixi una projecte viu per la Canonja amb propostes concretes per millorar el que ells defineixen com un ajuntament poc transparent i mancat d'autocrítica. Un poble que podria gaudir de projectes culturals més ambiciosos i que alhora fos un model en polítiques socials i ambientals.

El proper dijous la candidatura organitzarà un espai de debat obert, en el que es debatrà sobre economia, un dels temes en el que volen fer-hi més èmfasi per tal de dinamitzar el pobre comerç local i obrir noves vies per una economia local molt focalitzada en la indústria química. L'acte tindrà lloc a les 8 del vespre a l'Ateneu Popular La Mina.