Model de ciutat

Noves mobilitzacions a Santa Coloma de Gramenet per salvar el centre històric de la ciutat

Ahir al migdia, la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet va organitzar un seguici fúnebre de la Ciutat Vella que, sortint de la Rambla de Sant Sebastià–carrer Irlanda, va recórrer el centre de Santa Coloma fins a acabar a la plaça de la Vila davant de l’Ajuntament.

El seguici l‘encapçalaven dues persones que portaven una gran esquela on es llegia “R.I.P. Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet, víctima de l’especulació del Banc Sabadell i del desinterès del govern de Núria Parlon”, i una tercera vestida de capellà que adreçava benediccions als vianants. Tot seguit, quatre persones carregaven a les espatlles un gran taüt amb la difunta Ciutat Vella i, darrere seu, una quarantena de persones vestides de negre –i les dones amb mantellina– ploraven de dolor pel traspàs del barri antic. Tancaven la marxa un grup de timbaleres que tocaven a morts.

Desfilaven també un parell de persones vestides d’etiqueta, amb barret de copa i un maletí d’on sobresortien bitllets de 500 euros, les quals no paraven de burlar-se ostentosament de la Ciutat Vella i del seguici. Representaven el Banc Sabadell i l’especulació immobiliària.

Al llarg del recorregut s’han repartit centenars d’octavetes als vianants que, primer sorpresos, després somrients, miraven el seguici. Ja davant de l’Ajuntament, per acabar, s’ha fet un minut de silenci i, tot seguit, del taüt n’ha sortit una gran colometa verda de paper –el símbol de la Plataforma– amb la frase” La Ciutat Vella és viva”, moment en què la pena representada pels manifestants s’ha convertit en alegria.

Aquesta cercavila s’emmarca dins de la campanya que la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet porta a terme gairebé fa un any per aconseguir una revisió participativa del PERI Santa Coloma Vella II, impulsat per l’Ajuntament, per tal que es reorienti al servei del barri i no del Banc Sabadell. La Plataforma ha elaborat un PERI alternatiu amb 14 propostes i demana a l’Ajuntament que s’assegui a negociar.