En defensa del territori

No al CIM presenta la proposta de la Regió Agroalimentaria al Penedès

Dissabte passat, en un auditori ple de gom a gom, la plataforma No fem el Cim, ha decidit passar pàgina de la logística i llança la proposta de convertir l'àrea agrícola de la vegueria Penedès en una Regió Agroalimentària (RAP). l ho fa organitzant un seguit de conferències-debat sobre els parcs agraris i les regions agroalimentàries relacionades amb les grans concentracions urbanes. El primer a presentar: el Parc Rural del Montserrat.

Agraïments inicials per la victòria del Penedès sobre el CIM

El primer que ha fet el representant de la plataforma NofemelCim, en Pau Batlle Solé, és donar les gràcies a tothom qui durant aquests anys ha contribuït al triomf de la societat civil sobre la imposició logística per part de l'Administració i els interessos privats de les multinacionals del sector. "Un triomf de la societat civil i de les institucions penedesenques", ha dit. "Ara és el moment de passar a l'acció fent propostes utòpiques sobre un territori real". "Massa temps fa que hem esmerçat les nostres energies en rebutjar imposicions, cal que les dedique ma construir el futur del territori tots junts i des de baix".

La plataforma Considera que, si en 15 anys de l'inici del projecte logístic al Penedès, aquest no ha tirat endavant, no és adient pel territori. l no podem donar les culpes a la crisi. Cap projecte és bo si no supera les crisis. És la proba del cotó.

Ni l'eix ferroviari de mercaderies passarà pel Penedès i per tant no hi haurà la gran graella ferroviària a l'Arboç, ni es farà polígon de 400 ha que inicial ment havia enlluernat a polítics i aturats i que va generar el rebuig general de la societat civil que es va mobilitzaren contra. Ara, de moment, tot queda reduït en la presentació d'un petit polígon de 40 ha (un 10% del previst inicial ment) que les males llengües diuen que és per intentar recuperar part de les pèrdues que l'Administració va invertiren la compra de terrenys i en la redacció de projectes.

Cal recordar i felicitar també a les organitzacions cíviques que han fet possible la Vegueria Penedès, o fer retirar el quart cinturó3• Tot això implica que la gent del territori té la força suficient per seguir endavant per aconseguir un model territorial pel Penedès equilibrat i que proporcioni al seu entorn beneficis ambientals, culturals i socials.

Els primers esbossos pel nou model Penedès

La proposta de la plataforma es basa en la confluència de tres factors: "Els fracàs de les polítiquesindustrialitzadores des de dalt, al Baix Penedès, i la resiliència de l'economia de l'Alt Penedès amb el fet diferenciador de l'existència d'una indústria derivada de una agricultura potent com és la vitivinicultura, donen les pautes per apostar per activitats més relacionades amb el territori i l'agricultura; La posició estratègica del Penedès agrícola molt relacionada amb la proximitat de les àrees metropolitanes de Barcelona i el Camp de Tarragona amb una població entorn dels S milions d'habitants és una oportunitat per desenvolupar un model econòmic basat en el sector agroalimentari i la tendència creixent de la necessitat de productes agrícoles de proximitat, l'apropament de la relació ciutat-camp i la qualitat ecològica dels productes frescos.

Aquests, ben acoblats formen un model que encaixa amb les característiques del territori agrícola de la vegueria Penedès. l per aquest sentit, la plataforma, ha iniciat el seu camí demanant: Cooperar amb totes les entitats que apostin per un Penedès harmònic i equilibrat; Demanar una moratòria de tots els plans i projectes que estan en tràmit i que poden afectar els criteris que, des de la societat civil es proposen, com és el cas del polígon industrial de 40ha del Logis Penedès i incidiren el planejament del Pla Territorial de la Vegueria Penedès, actualment en redacció que s'obri al debat ciutadà real.

El Parc Rural del Montserrat

En aquest acte s'ha presentat, a càrrec d'un dels seus impulsors, en Josep Estradé Calmet, Enginyer industrial, regidor de l'Ajuntament de Collbató i activista històric, de la recent creació del Parc Rural del Montserrat que va començar a caminar el 2004 i, 15 anys després, s'ha fet realitat7.

Una àrea agrícola entorn de la muntanya màgica, conformada per 16 municipis amb més de 7.000ha de sòl agrícola, ha començat a caminar de la mà de la Diputació de Barcelona que hi ha dedicat un equip gestor per estudiar els problemes i aportar solucions al cultiu agrari i la seva transformació en productes amb la marca Montserrat. Caldrà fer el seguiment de la seva evolució ja que té perspectives de convertir-se en un referent europeu de parcs d'aquestes característiques que, a diferència dels parc agraris o agroparcs, no pretenen la producció i comercialització massiva dels seus productes, sinó que promouen l'equilibri del conjunt agrícola, paisatgístic, social, cultural i de producció artesana del parc.

Aquesta conferència és la primera d'un seguit d'actes que la plataforma té previstos al llarg d'aquest any on s'anirà definint, a través de presentacions de projectes i realitats sobre les activitats agroalimentària, tant de l'àmbit de la vegueria Penedès com a nivell global. Tots encaminats en encetar un debat i despertar l'interès per un tema cada vegada més creixent sobre la producció agroalimentària i la seva relació amb les ciutats on, el Penedès, té molt a dir i a fer.

Una visió global de la producció alimentaria mundial

La tercera ponent de la conferència va ser l'Ada Llorens Gerani o, arquitecte paisatgista i un a històrica dels moviments socials en defensa de la terra, que va situar la realitat de la producció alimentària global i el paper cada vegada més important que estan tenint els parcs agraris en relació amb seva la proximitat a les grans concentracions urbanes. Va posar exemples que destaquen la importància de la diversitat de cultius en una regió i de la necessitat de la seva praxi mitat als nuclis urbans",

Conferència plena de propostes, de flashosinformatiusi suggeridors que s'aniran definint en les properes conferencies.Aquesta va quedartruncada per un error de l'Ajuntament de l'Arboç que havia reservat l'auditori municipal per un altre acte i no es va poder realitzar el debat que prometia interessant.

El 10 de Maig ens trobem a l'Escorxador de Vilafranca

Però la propera vegada si es podrà celebrar un debat i aquest serà el divendres 10 de maig a l'Escorxador de Vilafranca, a la tarda. L'associació "Per la Conca"9 presentarà la seva alternativa al macro polígon logístic de 300ha que l'Administració vol executa la Conca d'Òdena. Un cas semblant al logis Penedès i que els moviments ciutadans d'Igualada estan tirant enrere.