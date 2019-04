Moció conjunta dels grups municipals SOM POBLE-CUP i ERC a l'Ajuntament del Vendrell per reivindicar la memòria de Neus Català

SOM POBLE-CUP i ERC han presentat una moció conjunta a l'Ajuntament de Vendrell per reivindicar la memòria històrica de la Neus Català i de totes aquelles víctimes de l'horror nazi. En la línia de difondre la figura històrica de Neus Català i els valors de justícia social, democràcia i antifeixisme que va representar a la societat en general, especialment, a la joventut, perquè coneguin els principis democràtics que va defensar la Neus Català durant tota la seva vida. Realitzant, almenys, un acte d'homenatge i reconeixement de la seva trajectòria a la nostr ciutat. Així com donar uport i promocionar projectes culturals que siguin entesos com a vàlids per a divulgar la seva contribució històrica.

També demana que l'Ajuntament doni nom a un carrer, Avinguda o Plaça a Neus Català en homenatge i reconeixement per tota una vida de lluita per la llibertat, per la justícia social i l'antifeixisme, i quedi inaugurada oficialment en un acte d'homenatge institucional.