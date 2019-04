La Plataforma pel Dret a Decidir valora les eleccions (autonòniques al País Valencià)

Des de Decidim, felicitem el conjunt de la ciutadania per la seua participació i pel compromís conscient amb els valors democràtics que representa tot procés electoral. Felicitem també les forces democràtiques que s’hi van presentar i especialment aquelles que han obtingut el major recolzament popular, i que previsiblement conformaran el pròxim Consell de la Generalitat Valenciana. Des de Decidim fem una crida a mantenir i incrementar la mobilització popular, més enllà de les eleccions, com a garantia de fer valdre els drets del conjunt de la societat i molt especialment dels sectors socials més desfavorits.

Al País Valencià, els resultats electorals mantenen una majoria democràtica amb PSPV-PSOE, Compromís i Podem-EU, i mantindrà la dreta fora del govern de la Generalitat, amb una redistribució d'escons entre els tres components escorant-se cap a l'extrema dreta. Al País Valencià no estaven creades les condicions polítiques i socials per anar, ara per ara, més enllà de fer fora primer i mantenir després, les opcions més dretanes i espanyolistes fora de les institucions més importants.

Tanmateix, hi ha molts signes que indiquen que en aquesta nova legislatura, s'accelerarà el pols polític a partir dels tres elements que interactuaran: el problema de l'infrafinançament endèmic, el deute il·legítim i l'espoli fiscal i social, que difícilment tindrà solució amb la geometria electoral resultant a les eleccions estatal; la crisi del capital que tornarà a afectar de manera molt dura el País Valencià perquè no s’ha fet cap canvi important en el model productiu; i com a resultat de les dos anteriors, la crisi social que agreujarà les condicions de vida i treball de la majoria del poble. Sense enfrontar aquests factors no hi hauran serveis públics de qualitat, com els de sanitat (amb una feble atenció primària, amb llistes d'espera, i un potent nivell de privatitzacions), els d'ensenyament (amb una tendència molt potent a la castellanització i la privatització, reduint el prestigi de l'ensenyament públic i en valencià) o els de protecció i integració social (on la Renda Valenciana d'Inclusió ha d'expandir-se i millorar-se qualitativament per a poder ser útil).

L'aparició d'una extrema dreta com una força política autònoma dins de Les Corts és un senyal de la por que produeixen els canvis i els progressos socials de les de baix en una part de la població -i no només la por de l'absència de contractes il·legítims o il·legals des de l'administració per a una part de d'una burgesia afavorida per la corrupció-. Defensar-nos d'aquest perill nou per a les llibertats i els avanços socials i neutralitzar-lo socialment serà una tasca unitària molt important per a les forces populars i del treball a partir del suport mutu dins de comunitats en perill d'exclusió.

Des del Dret a Decidir i des de la nostra realitat nacional i social, tenim clara consciència que hem de treballar per a continuar apoderant la nostra societat tot icol·laborant amb les forces democràtiques crítiques amb el règim del 78, per enfortir la capacitat de mobilització, participació i organització dels sector més conscients, i perquè a partir de posar en el centre de les mobilitzacions el dret a decidir en les nostres condicions de vida i de possibilitar vides amb dignitat, es produïsca un apoderament social a partir dels valor republicans, feministes i solidaris.

Plataforma pel Dret a Decidir, Decidim! @DaDPV