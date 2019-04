publicitat sexista

La CUP Mollet reclama que es retiri la publicitat sexista dels carrers i espais públics de la ciutat

La CUP Mollet ha reclamat avui a l'ajuntament de Mollet que actuï per tal que es retiri tota mena de publicitat sexista que actualment s'exhibeix als carrers i suports i espais públics de la ciutat.

L'assemblea molletana ha denunciat que "sovint els suports públics destinats a les entitats i organitzacions de la ciutat sense ànim de lucre, són ocupats per empreses privades que anuncien l'organització de festes i esdeveniments amb publicitat de marcat caràcter sexista o discriminatori".

Anna Amat, membre de la CUP Mollet, ha explicat que "aquesta lacra també s'estén de vegades als aparadors al carrer d'algunes empreses de serveis de la ciutat, com és el cas de la coneguda companyia d'assegurances OCASO que publicita donar cobertura als "accidents de la dona".

Amat, ha denunciat que exemples com aquest "no resulten un suport de servei a les dones, sinó que contribueixen a estigmatitzar encara més a un col·lectiu ja de per sí discriminat i situat sovint en la indefensió". "Els accidents són accidents siguin dels homes o de les dones, i aquesta mena de publicitat només és la punta d'un iceberg que no aconseguirà tomar-nos a un passat de submissió, per molt que ho intentin els sectors més poderosos del patriarcat", ha assenyalat.

La portaveu de la CUP Mollet ha reclamat per aquest motiu, a l'ajuntament de Mollet que "porti a terme les gestions necessàries amb l'empresa, ubicada en un dels carrers cèntrics de la ciutat, per tal que retiri o modifiqui aquesta mena de crides publicitàries i garanteixi el respecte als valors de l'equitat, la diferència i els drets fonamentals de totes les persones".

La CUP de Mollet, ha avançat que la formació de l'esquerra independentista treballarà des d'ara i durant el proper mandat municipal, per "impulsar la modificació de l'ordenança de publicitat, en col·laboració amb els col·lectius de la lluita antipatriarcal, en la introducció d'un catàleg de bones pràctiques que impedeixi l'exhibició d'anuncis amb continguts sexistes, vexatoris o discriminatoris als suports publicitaris gestionats pel consistori, als espais públics i als aparadors comercials de la ciutat, tant contra les dones, com contra el col·lectiu LGTBI".