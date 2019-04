Municipals 2019

La CUP de Vallgorguina es presenta per primera vegada a unes eleccions municipals amb la intenció de trencar el bipartidisme

"Venim a trencar la rutina d'un equip de govern de 12 anys desgastat pel temps i la manca de transparència", així de contundent i directe va ser el discurs que la cap de llista per la CUP a Vallgorguina, Anna Herrero, va dirigir als assistents el passat 30 de març.

El discurs va respondre a manifestar que les majories absolutes, almenys com les entenen els partits del règim del '78, no són bones per la democràcia -si tens majoria absoluta, per més bona voluntat que posis de diàleg, acabes imposant els teus projectes pel simple pes dels números. Una vegada agafes aquesta inèrcia, és molt complicat deixar-la de costat i tornar al diàleg-, ha dit.

Herrero, que va tancar l'acte, va centrar el seu discurs a assenyalar que darrere d'aquestes sigles polítiques existeixen persones compromeses i involucrades en un projecte ambiciós i necessari per millorar el nostre poble. Un altre candidat a l'alcaldia, Luis Toral, va presentar a les seves companyes i companys de la CUP com eines del canvi. Toral va manifestar el malestar que alguns Vilatans sentien per aquests 12 anys de monopoli de govern i que calia una solució d'esquerres per poder fer front a la situació actual que viu el municipi.

Toral, número dos a la llista per la CUP, va remarcar que cal fer de la transparència una bandera i que tota la informació de l'ajuntament ha d'estar disponible per tothom, sense cap més tràmit que demanar-ho.

De la mateixa manera i amb discurs igualitari, Laia Saleta, candidata com a número tres per la CUP, va explicar el perquè es va crear la formació política al municipi ara fa ja quatre anys, i que amb moltes ganes, esforç i il·lusió, s'havia arribat fins on som ara.

El sisè candidat a la llista, Àngel Martínez, va manifestar la seva il·lusió de formar part d'un equip amb ganes de millorar el seu entorn i fer un municipi sostenible i respectuós amb el medi ambient. D'altra banda, va senyalar la importància de l'assemblearisme, eina feixuga i lenta, però sens dubte mirall de l'autèntica democràcia.

En Pepe Cabrera, membre de l'assemblea de la CUP, va exposar que cal prioritzar la transparència, ser globals i destinar els nostres esforços a treballar en conjunt, per què allò plural, sigui la consigna d'aquesta nova forma de fer les coses.

Al final de l'acte, l'Anna Herrero va fer pujar a l'escenari a tots els membres que formaran part de la llista municipal per la CUP a Vallgorguina: Jordi Majó, Montse Carmona, Rafa López, Pol Màcia, Laura Comas, Àngel Martínez, Jordi Estabrou, Berta López, Laia Saleta, Luis Toral i Anna Herrero.

L'acte va ser presentat pel Pol Macià, número vuit a la llista, i presidit pel Dani Corpas, CUP Sant Celoni, davant de prop de més de 100 persones que es van congregar a la plaça de la Bàscula de Vallgorguina. La presentació va tenir una durada d'una hora aproximadament i va ser amenitzada pel músic Cesc Martorell, que va interpretar cançons entre les intervencions de la formació. Al final de les intervencions, es va fer un vermut entre els assistents a la presentació de la candidatura.