Municipals 2019

La CUP de Tarragona fa pública la llista completa de cara a les municipals del 26M

La CUP de Tarragona ha fet públics aquesta tarda en roda de premsa els noms de les persones que completen la llista dels independentistes per les municipals del 26M, després d'haver presentat la setmana passada els integrants que ocuparan les posicions de l'u al dotze. Són, per ordre de posició en la llista, Anna Guasch, Marc Ferré, Lourdes Cadena, Gemma Lladó, Carles Vergés, Irene Expósito, Adrà Sanabra, Laura Aguadé, Eli Sànchez, Manel Torres, Albert Miró, Carme Batalla, Jordina Estopà, Núria Bota i Jordi Martí. Com a suplents, els cupaires compten amb Montse Sans, Mercé Sardà, Adrià Castellví, Lorda Marauri, Albert Egea, Glòria Balada, Silvia Miquel i Xavi Salsench.

S'afegeixen a Laia Estrada, Eva Miguel, Inés Solé, Joan Manel Burillo, Jaume López, Gemma Vendrell, Àlvar Calvet, Yolanda Espallargas, Alba Magrinyà, Andreu Pinyol, Aitana de la Varga i David Borràs, que encapçalen la llista de la CUP de Tarragona per les eleccions a l'Ajuntament de la ciutat.

Maribel Setien, membre de la CUP de Tarragona, ha fet les presentacions i ha explicats els criteris que proposats per la comissió encarregada d'elaborar la llista, posteriorment aprovada en assemblea, com són "prioritzar la presència de dones i incorporar a la llista persones que formen part de l'assemblea local i d'altres que no en formen part per tal de dotar-la d’obertura i pluralitat, però totes elles tenen en comú que són activistes i militants en diversos fronts de lluita". Setien ha destacat cinc àmbits en els quals desenvolupen el seu activisme les diferents persones de la llista: sobiranisme i alliberament nacional; municipis inclusius, feministes i socialment cohesionats; model econòmic, urbà i mediambiental; serveis públics; i patrimoni i cultura.

El regidor Jaume López, per la seva banda, ha fet un balanç de les assemblees obertes que la CUP ha realitzat les darreres setmanes per tal d'elaborar el seu programa de cara a les eleccions municipals. Tal i com ha recordat el conseller, han estat nou trobades en les quals s'ha parlat dels diferents eixos de treball dels anticapitalistes, que són Alliberament nacional, Radicalitat democràtica, Economia Social i Solidària, Igualtat i inclusió social, Feminisme i alliberament sexual, Serveis públics, Model urbà i de mobilitat, Medi ambient i model econòmic i Llengua, patrimoni i cultura.

L'assemblea cupaire, segons López, valora molt positivament l'afluència i la participació a aquestes trobades, realitzades en diferents barris de la ciutat, tant del centre com de Ponent i Llevant, en les quals han assistit una mitjana de trenta persones i han comptat amb la participació d’unes vint-i-cinc d'entitats, com Òmnium Cultural o l'ANC, els sindicats Co.bas, Intersindical-CSC o IAC-USTEC, la Real Societat Arqueològica, agrupaments escoltes com Xaloc o l'Alverna, les entitats ecologistes Gepec i GATA, i diverses organitzacions de l'Esquerra Independentista.

"El programa, per nosaltres, és essencial. És el programa polític que seguim com si fos un full de ruta", ha afirmat López, afegint que "així ha estat aquest darrer mandat, en què el grup municipal i l'assemblea local hem treballat en base al programa polític del 2015, com si es tractés d'una brúixola". També ha explicat que l'assemblea es troba immersa en la confecció del programa per les properes eleccions agafant les aportacions recollides en les assemblees obertes juntament amb les que els han fet arribar entitats concretes, emparant-se en el programa marc de l'organització.