Municipals 2019

La CUP de Pedreguer presenta la composició de la llista electoral

L'assemblea local de la CUP de Pedreguer anuncia la llista electoral amb la que es presentarà a les eleccions municipals del proper 26 de maig.

La Candidatura d'Unitat Popular es reafirma en la feina feta estos últims 4 anys a l'Ajuntament, on la il·lusió de treballar pel poble, el rigor i la transparència han sigut eixos clau.

Tot i que el sistema representatiu de partits exigeix una llista electoral organitzada de manera jeràrquica, la CUP ens definim com un espai assembleari on totes les membres formem part de les decisions que es prenen, independentment del seu lloc a la llista o de si en formen part d'ella. En eixe sentit, hem ampliat la nostra assemblea amb persones provinents de diferents espais, com per exemple del feminisme, dels drets del poble sahrauí, de l'antifeixisme, dels drets animals, etc.

La llista està formada per 17 persones compromeses amb la transformació social i l'apoderament popular, implicades en les lluites, combinant experiència i joventut, i que formaran l'alternativa política d'esquerres i municipalista a Pedreguer:

• David Prats

• Lluís Castelló

• Malva Ordiñaga

• Lemadla Moh Zruk

• Francesca Ballester

• Albert Noguera

• Miquel Gayà

• Nagore Ochoa

• Vicent Pons

• Emma Mengual

• Joan Noguera

• Joan Garcia

• Tere Gilabert

• Àlex Castelló

• Adela Mulet

• Pepe Almodóvar

• Irene Gilabert