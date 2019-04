La CUP Figueres considera negligent aprovar una liberalització horària del comerç sense un estudi que en valori els efectes

La CUP s'oposa a la liberalització d'horaris comercials a Figueres. Alerten que el canvi de model comercial acabarà amb el comerç de proximitat que diferencia l'oferta de Figueres envers altres ciutats de la demarcació i que han fet de Figueres una ciutat comercial de referència.



Així mateix lamenten que els arguments que utilitza el Govern per defensar aquesta mesura són tòpics, amb poc rigor i que els estudis de professionals sobre la matèria desmenteixen. En aquest sentit posen d'exemple l'informe que l'Ajuntament de Barcelona va realitzar el 2013 sobre els efectes d'una liberalització d'horaris comercials. L'estudi va concloure que un augment mitjà del nombre de festius oberts, tal com es demana a Figueres, comportaria un balanç d'ocupació negatiu, ja que els llocs de treball que es guanyarien a les franquícies no seria suficient per contrarestar les pèrdues de llocs de treball que tindria el comerç de proximitat.



Així mateix, el regidor Oriol Turró assegura que està contrastat que "els llocs de treball són de major qualitat en el petit comerç, alhora que els beneficis es queden a la ciutat i comarca, per contra de les franquícies i grans empreses en les quals els beneficis no repercuteixen al territori". Com és el cas del Grup Supeco Maxor SLU, que és qui va fer la petició d'ampliació d'horari comercial a Figueres i té la seu a Madrid.



Per altra banda, la candidatura es fa ressò de Projecte de desenvolupament comercial a l'Alt Empordà 2017. A l'apartat que fa referència a Figueres el document afirma que un dels riscos més importants que córrer el comerç de la ciutat és el creixement de la superfície comercial a la perifèria de la ciutat. Consideren que, si s'impulsa la liberalització d'horaris comercials, s'obre la porta a la implementació de multinacionals comercials a la perifèria amb la conseqüència de la desertització al comerç urbà. En aquest sentit, la CUP alerta que el comerç urbà es considera un instrument vertebrador i que ofereix seguretat als carrers de les ciutats. Així, si els carrers deixen de ser comercials, la ciutat haurà d'afrontar altres problemàtiques que sorgiran.



La CUP assegura que les ciutats han d'optar per un model comercial urbà o de perifèria, ja que la viabilitat dels dos models alhora no s'ha mostrat compatible en cap ciutat.