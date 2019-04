Lluita institucional

La CUP Sant Sadurní proposa convertir Can Guineu en un gran centre de l'Art i de la Cultura

La formació de l’esquerra independentista es compromet a impulsar un procés participatiu en el qual els sadurninencs i sadurninenques puguin decidir el futur de Can Guineu col·lectivament.

La CUP Sant Sadurní aposta per a fer de Can Guineu, un gran centre cultural i artístic. Un espai viu i obert, que inclogui l’Escola de Música municipal i que tingui una vida i una dinamització permanent, amb espais d’exposició per artistes, espais de formació d’altres disciplines artístiques com la pintura, altres tipus d’arts plàstiques, danses, etc. A més, els cupaires aposten per a que aquest equipament pugui acollir les entitats culturals de la vila que a dia d’avui no tenen gaires espais, com per exemple, grups de teatre, creadors, etc. Des de la CUP es considera que un centre cultural i artístic d’aquestes característiques es podria convertir en una referència a la comarca i, a la vegada, significaria un avenç en un model de poble on es posi com a prioritat les persones que hi viuen.

La CUP de Sant Sadurní fa mesos que treballa amb col·lectius i persones de la vila per anar acabant de matisar la seva proposta per a Can Guineu. Els cupaires tenen clar que davant de la mancança d’equipaments culturals que té Sant Sadurní, cal que aquest emblemàtic edifici del centre del poble es destini a aquest tipus d’usos i s’eviti caure en l’error d’apostar per un model fallit tal i com ha passat amb el CIC Fassina, que amb una despesa anual de 300.000 euros rep poc més de 3.400 visitants a l’any. Respecte a aquest espai, la CUP pensa que cal replantejar perquè esdevingui el centre de promoció turística que ara mateix no és.

El compromís amb un procés participatiu

Fa dos anys la CUP ja va presentar al ple de Sant Sadurní una moció perquè es decidís col·lectivament el futur d’aquest edifici i que es consultés a la població a quin ús caldria destinar-lo i si s’estava o no d’acord amb la compra. Aquesta moció va ser votada en contra per l’equip de govern d’ERC i PdCAT que, no obstant, es van comprometre públicament a decidir-ne el futur a través d’un procés de participació ciutadana.

Un procés de compra polèmic

El grup municipal de la CUP va ser especialment crític amb la compra de Can Guineu ja que consideraven que l’estat d’abandonament en què es trobava l’immoble era conseqüència de la deixadesa dels antics propietaris (tres grans empreses cavistes de la vila) que no havien fet cap tipus de manteniment. La CUP també va acusar el consistori d’haver mirat cap a una altra banda mentre l’edifici històric s’anava degradant i considerava que després de 30 anys d’abandó, no era justificable que els propietaris volguessin vendre la finca a l’Ajuntament pel mateix preu que els hi havia costat. Ara ha de ser l’Ajuntament qui assumeixi el cost que implicarà la reforma de l’edifici.

Els equipaments culturals; una mancança arrossegada de fa temps

Malgrat que els cupaires s’han compromès en dur a terme un procés participatiu per a Can Guineu, en cas de que siguin presents al govern a partir del maig, consideren que cal ser clars en una qüestió central com és el futur de Can Guineu. Per això fan pública la seva proposta.

La mancança d’equipaments culturals és un dèficit arrossegat des de fa molts anys a Sant Sadurní i en aquest mateix mandat, un informe de la Diputació ja alertava d’aquest fet. Aquest mateix informe, que considerava la inexistència d’equipaments com un dels principals problemes per al desenvolupament cultural de la vila, ja alertava que «no s’entendria que no es valorés la opció de destinar un edifici com Can Guineu a equipaments culturals».

Una proposta i un model de poble

La CUP aposta per la cultura com a un dels eixos principals del seu programa. Els cupaires entenen la cultura com un motor de la cohesió i la transformació social i per això entenen que és un dels pilars centrals del seu model de poble. Per això proposen un debat a fons sobre quin model de poble volen els sadurninencs i sadurnienques i quins equipaments són prioritaris. L’aposta de la CUP és clara: el proper mandat ha de servir per posar fil a l’agulla per solucionar aquest dèficit d’equipaments culturals i el de Can Guineu ha de ser una part fonamental d’aquest debat.

La CUP vol convertir Can Guineu en un gran centre d’art i de cultura, que pugui acollir l’Escola de Música Municipal i altres espais de formació de diferents disciplines artístiques així com espais per a l’exposició, la creació i les entitats culturals. L’assemblea de la CUP està convençuda que un equipament d’aquestes característiques es podria convertir en un centre de referència a nivell del Penedès i que amb la presència de l’Escola de Música es garantiria una vida constant per a l’equipament (a banda que permetria el creixement de l’Escola i convertir-la també en una referència en matèria d’ensenyaments musicals).

L’Era d’en Guineu com a centre de la vida cultural del poble

La proposta de la CUP està pensada també en el context de l’equipament i del model de poble que volen projectar per als propers anys. La CUP té molt clar que un espai tant cèntric com la plaça de l’Era d’en Guineu ha de convertir-se en un espai central de la vida sadurninenca i creuen que un equipament com Can Guineu combinat amb el projecte d’Auditori que impulsa l’entitat d’El Centre, poden dinamitzar no només la plaça si no també tot el centre del poble. Per la CUP, Can Guineu ha de mirar més cap a l’Era que cap a la Fassina i convertir-se, juntament amb el recuperat teatre d’El Centre, amb el futur gran espai d’art i de cultura que es mereix Sant Sadurní.