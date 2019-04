28-A

Front Republicà tanca la campanya a Lleida amb Albano Dante Fachín, Antonio Baños i Ramon Usall

El Front Republicà, la coalició entre Poble Lliure, Pirates i Som Alternativa, farà el seu acte de final de campanya el 25 d’abril a la ciutat de Lleida. Després d’una vintena d’actes a la demarcació, el cap de llista per Lleida, Joel Jové, i Albano Dante Fachín, cap de llista per Barcelona, tancaran la campanya electoral d’aquesta candidatura republicana i rupturista.

L’acte tindrà lloc a l’Espai Orfeó (c. de Sant Martí 62) a les 20 h. Hi participaran també els exdiputats de la CUP Antonio Baños i Ramon Usall, a més dels membres de la llista electoral Judit Ribera (Poble Lliure), Mireia Palau (Alternativa), Carlos González (Pirates) i Laia Ninot (La Forja), que va de suplent. En el míting hi actuarà el músic Marcel Casellas.