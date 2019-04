«La llibertat és la gran protagonista d'aquesta campanya i les que venen. La llibertat és, també, la gran absent per a algunes de les persones que hi participen»

Exercir la llibertat

Carme Porta. Foto: Nació Digital

Per Carme Porta. Publicat a la secció d'Opinió de Nació Digital el 12 d'abril de 2019.

El passat 10 d'abril la Plataforma som 80% va presentar una sèrie de demandes a totes les formacions polítiques que es presenten a eleccions. Demandes de grans consensos socials que s'haurien d'incorporar als programes electorals per poder donar solució dialogada a l'actual context polític.



Tres grans consensos de país com són, en primer lloc, la llibertat de les dones i homes activistes, representants i líders polítics i socials que són a presó i exili. En segon lloc, la fi de la repressió i la renúncia a la judicialització de la política i, en tercer lloc, la negociació per a una solució democràtica que passi per les urnes. Tres aspectes bàsics que reflecteixen el pensament de la majoria de la població.



El 51% de la població, la majoria social, som dones. La vaga feminista va posar sobre la taula diferents demandes que podrien anar als programes: canvis en l'economia, en la justícia, en el mercat laboral, el dret al mateix cos... incorporar la perspectiva del feminisme a la política va més enllà del nombre de dones que hi ha a les llistes. Cal un canvi que subverteixi el sistema de valors i l'organització social, que faci possible una plena ciutadania de les dones i que les propostes no quedin en paper mullat, com sovint passa amb els compromisos que es prenen. La llibertat femenina només és possible des del reconeixement.



Un cop comença la campanya electoral tot just farà un any que van acusar l'Adri i la Tamara Carrasco de delictes no comesos, acusacions injustificades i desproporcionades que van portar al confinament a Viladecans de la Tamara i la marxa a l'exili de l'Adri. La vaga del 8 de novembre del 2017 representa demanda de presó per a vuit persones que van tallar les vies del TGV. El 8 de març de 2018, durant la vaga general es van tallar les vies dels FGC, 7 dones van ser encausades i se'ls demana una responsabilitat civil de 26.000€ i penes de presó que pugen fins als 5 anys. La repressió, una vegada més.

Podriem parlar de Valtonyc, de Jordi Pessarrodona, de Pablo Hasel, entre molts altres creadors i creadores als que es condemna, o es vol condemnar. Se'ls vol condemnar al silenci. Està en greu perill la llibertat d'expressió.



La llibertat és la gran protagonista d'aquesta campanya i les que venen. La llibertat és, també, la gran absent per a algunes de les persones que hi participen. Llibertat no és només una paraula, és un dret humà que cal fer possible, cal exigir que es construeixin les condicions socials, materials, nacionals, polítiques per a exercir la llibertat.