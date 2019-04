Lluita institucional

Els regidors de la CUP de Tarragona denuncien la vulneració del seu dret a la informació a la GAIP

Aquest cap de setmana s’ha fet públic que l’Ajuntament de Tarragona ha iniciat els tràmits per a sancionar FCC per vuit incompliments “molt greus” del contracte de la neteja viària i recollida de residus fet que la CUP considera que els dona la raó ja que “sempre hem denunciat el que era un secret a veus, que és que el contracte de la neteja no es compleix”. Des de la formació comuniquen que se’ls ha negat accés a l’auditoria de servei de la qual es deriva aquesta informació “malgrat haver-la demanat reiteradament”, és per això que han decidit denunciar a la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) “la vulneració del dret a la informació” dels dos regidors cupaires del consistori tarragoní.

La mencionada auditoria de servei es va encarregar després que una primera auditoria ja posés de manifest la majoria d’incompliments del contracte, tal com va fer públic la CUP el passat gener. La formació porta des del febrer passat demanant la segona auditoria de servei de la qual, segons afirma la portaveu Laia Estrada, “ens vam assabentar de la seva existència per casualitat”. El 14 de febrer van rebre per resposta que l’auditoria ja estava feta i que no els la facilitarien fins que no l’acabessin d’estudiar i analitzar, fet que Estrada afirma que “des del nostre punt de vista, ja és una vulneració”.

El 15 de març, en veure que no els feien arribar l’auditoria, la CUP va sol·licitar per escrit que se’ls facilités la informació. A dia d’avui, la formació independentista encara no ha pogut accedir al document, i denuncia que se n’hagi hagut d’assabentar a través de la premsa i que “els mitjans hagin tingut accés a un informe de l’auditoria que el nostre grup municipal encara no ha pogut veure”. És per això que la CUP ha posat en coneixement de la GAIP aquesta “vulneració” del dret a la informació dels regidors anticapitalistes, especialment perquè, tal i com assenyala Estrada, “no és la primera vegada que se’ns oculta informació de forma deliberada respecte el contracte de la neteja, ja que la primera auditoria de servei no la van fer pública fins després que s’aprovessin les modificacions del contracte via Consell Plenari extraordinari el passat gener”.

En relació al contingut de l’auditoria i a l’informe tècnic que se’n deriva, la CUP celebra que “per fi, nou anys després de la pròrroga vergonyosa que va doblar en durada i quantitat el contracte amb FCC, s’hagi actuat en conseqüència davant els reiterats incompliments” i es felicita, ja que va ser la seva formació qui va demanar una auditoria de servei des que va posar un peu a l’Ajuntament. Tanmateix, lamenta que “no hagi estat fins ara que el govern no s’hagi decidit a fiscalitzar correctament un servei que costa més de vint milions d’euros anuals a la població tarragonina”.

Per últim, la CUP denuncia un cop més “la connivència que hi ha hagut entre el govern i FCC amb una manca de fiscalització volguda per part d’un alcalde que ha preferit culpar la població de l’estat de brutícia de la ciutat abans que fer complir el contracte a una empresa que representa un dels principals lobbies de poder a la ciutat” i exigeix a Ballesteros que “es disculpi davant la ciutadania”.