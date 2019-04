Antifeixisme

Dolors Sabater exigeix al govern municipal que impedeixi el míting de VOX al Centre Cívic La Salut

Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona i candidata al maig del 2019 per Guanyem Badalona en Comú, ha reaccionat davant la convocatòria, demà, d’un acte de campanya de Vox al Centre Cívic de La Salut. “És un acte que la difusió ja corre fa dies per la xarxa, i el govern municipal que és el responsable de l’equipament, no ha reaccionat per impedir que aquest partit feixista difongui la seva ideologia masclista, racista i reaccionària en seu municipal”, ha declarat Sabater.

Sabater i el seu grup municipal han recordat que fa mesos el govern municipal ja va permetre, un acte al mateix centre cívic del partit franquista de Josep Anglada, antic dirigent de Plataforma per Catalunya; i que no ha posat en marxa, tal com es va comprometre a l’acord de pressupost, amb la campanya anti-rumors que ja es va deixar finançada i dissenyada abans de la moció de censura de PP, PSC i Cs a l’Ajuntament. “No entenem aquesta manca de compromís del govern municipal en barrar el pas al racisme i al feixisme. L’alcalde de la moció de censura hauria de donar explicacions públiques”, diu Sabater.

Si finalment el govern municipal no impedeix l’acte, el grup municipal de Guanyem Badalona donarà suport a la concentració de rebuig que ha convocat la plataforma “Badalona Antifeixista” demà divendres a les 17.30h davant del mateix centre cívic de La Salut.

Un alt-càrrec del govern local d’Albiol

El grup municipal ha recordat, també, que un dels membres de Vox que parlarà al centre cívic de La Salut demà divendres és Jorge Buxadé, que va ser contractat per l’Ajuntament de Badalona durant 2011 i 2015, sota el mandat de l’alcaldia d’Albiol, per portar la secretaria jurídica de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet. Buxadé va cobrar més de 100.000€ de l’Ajuntament i aquests pagaments van ser investigats per la Fiscalía de Barcelona.