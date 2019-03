Trans i precària, crema la gàbia

Avui Diumenge 31 de març del 2019, Diada per la Visibilitat Trans, diverses assemblees LGBTI dels Països Catalans posem sobre la taula algunes qüestions urgents que precaritzen el nostre dia a dia i que ens neguen la possibilitat de viure una vida digna. Volem visibilitzar la situació que vivim les persones trans, les violències que experimentem dia a dia i la misèria a la qual se'ns condemna.

Assenyalem la hipocresia de les institucions i els partits polítics, que prenen postures "pro-diversitat" i es renten la cara amb la nostra lluita amb finalitats electoralistes, tot mostrant-se "tolerants" mentre d'altra banda es renten les mans davant els assassinats trànsfobs, s'omplen la boca amb Lleis d'igualtat que mai arriben i tanquen els ulls davant la preocupant taxa d'atur de la població trans, que supera el 80% a l'Estat espanyol. Aquest fet ens condemna a què sovint haguem d'agafar feines precàries i sense possibilitat de cotitzar per tal de poder sobreviure.

Assenyalem que, malgrat els avenços, gran part de la població i de les institucions continuen patologitzant-nos i negant-nos el dret a la nostra identitat i al nostre propi cos dificultant els processos legals de canvi de nom i de gènere quan no ens adeqüem als estàndards binaris i heteronormatius. Visibilitzem que la qüestió del passing, és una imposició social i del sistema dirigida a assimilar-nos als models normatius, fer-nos encaixar dins el marc del sistema i ser acceptades dins la normalitat per poder ser explotades pel capitalisme.

Assenyalem també el discurs ultradretà i neofeixista que en nom de la "igualtat" i la "llibertat" ens posa en el seu punt de mira, tot negant la nostra existència en nom de la biologia i la família tradicional característica del patriarcat i del sistema de classes. Per altra banda assenyalem també !'ideologia reaccionaria que s'ha filtrat dins dels moviments pretesament anticapitalistes i feministes i que ataca les dones trans.

No volem ser absorbides pel capitalisme, no ens volem agenollar davant el sistema patriarcal, no volem ser un objecte de consum més ni haver d'assimilar-nos als models establerts. No és una mera qüestió de diversitat. Les persones trans som l'esquerda que desmunta el discurs que naturalitza el sistema de gènere i la família nuclear. Sabem que l'emancipació de les persones trans només és podrà donar amb l'emancipació de la classe treballadora i amb l'enderrocament del sistema de classes.