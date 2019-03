Moviment veïnal

Presentació a Benimaclet de la campanya "València no està en venda" per defensar el territori i l'habitatge

Dijous passat es va presentar a Benimaclet, la campanya "València no està venda" impulsada per col·lectius i associacions veïnals amb l'objectiu de "protegir el territori i defensar l'habitatge" a la ciutat.

La campamya exposa que l’àrea metropolitana de València des de fa molts anys l’embat de les polítiques neoliberals i depredadores caracteritzades per fer del territori i de l’habitatge uns elements de mercaderia quan en realitat són uns bens comuns a gestionar per a la seua conservació i millorament, d’acord amb les necessitats de les generacions actuals i futures. Actualment, al final d’una legislatura anunciada com “la del canvi”, observen que, malgrat algunes mesures proteccionistes, els nous governs valencians han seguit sotmesos als grans poders econòmics que destrueixen el territori i especulen amb l’habitatge. (veure el manifest)