Orange: Aquí se habla español porque estamos en España

El passat dijous, Carolina L., va rebre una trucada del Departament de Promocions d’Orange per tal d’oferir-li els serveis de la companyia. Quan va demanar al seu interlocutor que li parlés en català, aquest s’hi va negar i li va exigir que parlés en espanyol, tot i ser ell qui feia la trucada. Carolina L. va penjar després de recordar-li que ella no tenia cap interès a tenir la conversa, i que, a més, tenia tot el dret a parlar català. Posteriorment, el mateix comercial va tornar a trucar i va deixar un missatge de veu al contestador, justificant la seva actitud catalanòfoba. La discriminada va comunicar els fets a Orange a través d’una carta certificada, i l’empresa va trucar-li per dir-li que el telèfon des d’on li havien trucat no pertanyia a Orange. Però la Plataforma per la Llengua ha demostrat que Orange menteix.



L’ONG del català ha trucat al telèfon en qüestió i ha resultat ser del Departament de Promocions d’Orange. Després que la persona que feia la trucada hagi demanat informació comercial en català, l’operadora ha comunicat a l’interlocutor que “si no consigue hablar en español no le puedo comentar nada”. El membre de la Plataforma per la Llengua ha preguntat si no disposaven d’atenció en català. La resposta del Departament de Promocions d’Orange ha estat la següent: “En este caso estamos en España y hay que hablar en español. Si usted no quiere hablar en español, no sé cuál es el motivo, pues lo siento mucho, pero aquí se habla en español porque estamos en España”.



La Plataforma per la Llengua denuncia l’actitud clarament catalanòfoba d’Orange, i recorda que, més enllà d’estar vexant ciutadans pel simple fet d’usar la seva llengua, que a més és pròpia i oficial del territori on presten servei, estan incomplint la llei en no prestar l’atenció en català. Concretament, l’article 8.3 de la Llei de comerç i serveis, assegura que les empreses i els seus treballadors “han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya”. Davant d’aquests fets, la Plataforma per la Llengua iniciarà un procediment administratiu contra Orange davant la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, el president de l’entitat, Òscar Escuder, ha exigit respecte pels consumidors catalanoparlants: “Ja n’hi ha prou, de pensar que vexar-nos i humiliar-nos pel simple fet de parlar en català surt de franc. Encoratgem els consumidors a qui no se’ls respecten els drets lingüístics, a canviar a companyies que siguin lingüísticament responsables”.