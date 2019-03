Nova Zelanda

La Taula de Diàleg interreligiós de Badalona fa una crida a treballar plegats pel respecte mutu i la convivència

La Taula de Diàleg interreligiós de Badalona ha manifestat en comunicat la seva ferma condemna i rebuig de l'atemptat terroristes d’avui contra les dues Mesquites a la ciutat de Christchurch de Nueva Zelanda i paral·lelament ha fet una una crida a treballar plegats pel respecte mutu i la convivència.

A la nota, en primer lloc, remarquen la seva solidaritat i afecte amb les víctimes i les seves famílies i les seves més sinceres condolences. La Taula considera que "és un atac més a la Humanitat sencera, ja que com a creients pensem que “el que fa mal a qualsevol comunitat religiosa de la societat ens fa mal a totes i a tots els nostres principis de libertat de creences i de drets humans ”.

Per als membres de la Taula, "res justifica aquest atac, és mesquí i no pot emparar-se en cap ideología o creença per a ser com és, ja que són fets incompatibles amb la naturalesa pacífica de qualsevol ser huma, i amb les aspiracions que tenim de bondat i justícia per a tot el món. Per això, condemnem tot grup que vulgui imposar les seves idees per la violència, els quals no representen cap societat i rebutgem totes les manifestacions i opinions que promulguen l’odi als éssers humans per les seves creences i orígens culturals".