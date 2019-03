La rebel·lia de les dones i dels CDR, primeres llavors de l'editorial "Sembra Llibres" per a Sant Jordi

Sembra Llibres prepara el Sant Jordi 2019 amb dues propostes carregades de rebel·lia. L’editorial valenciana ha publicat Dones rebels. Històries contra el silenci de la poeta i escriptora Aina Torres amb la ferma voluntat de reivindicar vint-i-dues dones de casa nostra.

La rebel·lia també és present a El poder del poble, de l’historiador i periodista Xavier Milian Nebot, un llibre valent que pretén donar resposta als temps que estem vivint a través de l’autoorganització veïnal dels CDR.

Rebel·lia amb nom de dona

Escrit per Aina Torres i magníficament il·lustrat per Helena Pérez García, Dones rebels. Històries contra el silenci és un regal literari. Ens trobem davant d’un exercici de memòria amb vint-i-dues dones d’arreu de la nostra geografia que van lluitar per enderrocar els murs del patriarcat. Històries de supervivència, de victòries amagades, de somnis trencats, d’exilis forçats, amb aviadores, milicianes, mestres o polítiques com a protagonistes… Des d’Empar Granell a Aurora Picornell, des de Marina Ginestà a Pura Pérez, des de Montserrat Roig a Matilde Gras.

Les dones rebels que trobem al llibre d’Aina Torres són necessàries per a joves i adults, imprescindibles per recuperar la memòria de les nostres predecessores, de les feministes silenciades, d’aquelles lluitadores dels Països Catalans encara desconegudes. Un llibre, fins i tot, per llegir a la mainada abans d’anar a dormir i regalar-los grans somnis.

El poble rebel

“Per això, en un moviment dinàmic com l’independentista, és important tenir retrats del moment com el que ofereix el llibre” diu el politòleg Jordi Muñoz en el pròleg d’El poder del poble. El llibre, escrit per l’historiador i periodista Xavier Milian Nebot, és una aposta valenta que va més enllà de la historiografia i s'endinsa al cor dels CDR, els Comitès de Defensa de la República (abans del Referèndum). D’on vénen i fins a on poden arribar?