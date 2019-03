Especulació

La plataforma salvem la ciutat vella de Gramenet denuncia l'especulació al centre de la ciutat

El dissabte 1 de març, la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma, va penjar una monumental pancarta en un dels edificis afectats d’enderroc pel PERI Santa Coloma Vella II, concretament a la façana que dóna a la rambla de Sant Sebastià. A la pancarta es pot llegir: “Prou especulació! Cúbics aquí? No, gràcies! Salvem la Ciutat Vella”.

A més, la Plataforma va decorar la rotonda situada a la cruïlla entre la mateixa rambla i l’avinguda de la Generalitat amb una maqueta de l’edifici torre de 60 metres que el Banc Sabadell té a mig edificar en aquesta àrea del PERI, quatre coloms verds (el símbol de la Plataforma) i una pancarta que posava “Salvem la Ciutat Vella”. A l’endemà, diumenge 2 de març, els serveis municipals ja havien retirat tots els elements reivindicatius de la rotonda.

Aquesta acció s’emmarca en la campanya que la Plataforma duu a terme des del maig passat a fi de demanar a l’Ajuntament que s’avingui a negociar la modificació del PERI, per tal de convertir el que fins ara considera com un projecte especulatiu al servei del Banc Sabadell en un projecte al servei de la ciutadania que, alhora que preservi el centre històric i el dret dels veïns de seguir vivint a les seves cases, construeixi habitatge públic de lloguer assequible, faci zones verdes i dignifiqui el barri. Aquestes propostes i altres formen part de l’alternativa concreta de 14 actuacions que la Plataforma va elaborar a finals de l‘any passat mitjançant un procés participatiu.

Malgrat que l’equip de govern municipal ha accedit a alguna de les reivindicacions de la Plataforma, en concret salvar de l’enderroc l’antic Estudi Nou del carrer Pedró 14, i s’ha compromès a deixar que segueixin vivint a les seves cases els veïns afectats dels carrers Vistalegre i Pedró, ha aturat les converses amb els representants de la Plataforma. Per això, aquesta s’està plantejant altres possibilitats per aturar un pla urbanístic que considera ple d’irregularitats, especulatiu i perjudicial per a la ciutat.