Sanitat

La Marea Blanca de Catalunya amb la Plataforma CAP Raval Nord Digne

Dóna el ple suport a les accions que des del col.lectiu decideixin.

La Marea Blanca de Catalunya ha rebutjat la decissió de la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona del passat dia 19 de març de no extingir la concessió de la Capella de la Misericòrdia prevista per a l’ampliació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)) per destinar-la a l’ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP) Raval Nord.

Segons la Marea, "els grups municipals que han votat en contra PDeCAT, Cs, el PSC, el PP i el regidor no adscrit Joan Josep Puigcorbé i els que s’han abstingut com es el cas d’Esquerra Republicana prioritzen un magnific aparador cultural com es el cas del MACABA enfront de les necessitats urgents a aquestes alçades d’assistència sanitària de la gent que viu i treballa al Raval, defensant per tant un model de ciutat en aquest cas de barri, on els veïns i veïnes son prescindibles. La seva votació es un menyspreu a la gent del Raval i als seu drets a més de tombar la primera iniciativa veïnal que arriba a un ple de l’Ajuntament de Barcelona . Per a ells, interessen més les dues-centes signatures del manifest + Macba + Cultura que el veïnat".

La Marea considera que el Raval, i tot el districte de Ciutat Vella de Barcelona, requereix imperiosament la renovació de gairebé tots els equipaments d’atenció primària, abandonats per les administracions responsables durant anys alhora que s’han fet multimil.lionàries inversions de caràcter cultural en el mateix districte.