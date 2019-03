La Forja amb el Front Republicà

La Forja - Jovent Revolucionari volem mostrar el nostre suport públic a la coalició de Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates per les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Considerem que cal combatre, en tots els espais possibles, l'opressió i l'abús que pateix el poble català i que per tant la participació de l'independentisme revolucionari en unes eleccions espanyoles ha de servir per desestabilitzar més el règim del 78.

L'Estat espanyol està en una situació inestable, en una crisi interna on s'hi barregen diferents factors: la crisi sacial, política, territorial i econòmica. Davant d'aquest escenari, constatem la incapacitat de l'esquerra espanyola per transformar res, agreujada per la fragmentació interna, fet que reafirma la tesi de l'independentisme revolucionari que postula que l'Estat espanyol és irreformable. A més, ascendeix amb força la ultradreta i el feixisme, com a reacció a tots els nivells, contra la 11 uita d'alliberament nacional i la protesta social.

Considerem que aquesta coalició és un front comú que no ha de cedir ni un mil·límetre davant els possibles xantatges i caldrà no donar suport a cap organització que no tingui el compromís de defensar el dret a l'autodeterminació i els drets socials del poble català. Aquest és un fet diferenciador respecte altre candidatures independentistes que, adoptant un rol negociador, han acabat fent el joc a l'Estat.

Felicitem als partits integrants d'aquesta coalició per aquesta aposta tan valenta. La ForJa - Jovent Revolucionari participarem activa ment de la candidatura per a enfortir aquest front que ha de defensar la República Catalana, la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats, la defensa dels drets socials i bloquejar qualsevol iniciativa d'aquelles organitzacions que no reconeguin el dret a l'autodeterminació del poble català.