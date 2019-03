Sanitat

La FAVB dona suport als veïns i veïnes del Raval tancats a la capella de la Misericòrdia

La FAVB dona suport a les persones que ocupen l'espai de la Misericòrdia per demanar que el proper ple municipal aprovi la rescissió del conveni amb el Macba i la cessió de l'espai perquè Catsalud construeixi el nou CAP del Raval Nord.

Es tracta d'una acció que posa de manifest la preocupació del barri perquè la negativa a cedir aquest espai pugui conduir a una dilatació indefinida al problema que presenta el CAP actual, en una ubicació que per les seves característiques d'edifici catalogat no permet comptar amb unes instal·lacions adequades.

Demanem el suport a les propostes de la Plataforma Veïnal del Raval Nord que porta més de 10 anys esperant una solució a un problema urgent. Demanem que els partits polítics donin suport en el proper ple a les propostes de la Plataforma que ha recollit més de 6500 signatures.

Considerem pervers que es plantegi aquest suport com un enfrontament amb l'activitat cultural. Som conscients que el Raval pateix un problema d'espais que obliga a prioritzar el seu ús i considerem que en aquest cas ha d’estar en un equipament bàsic de proximitat. Qualsevol altra alternativa que no contempli una solució a curt termini per al CAP del Raval Nord no pot ser acceptable.