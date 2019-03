Sanitat

Continua l'ocupació de la capella de la Misericòrdia al Raval de Barcelona

Els professionals sanitaris, veïns i veïnes i membres d'entitats socials del Raval Nord continuen l'ocupació la capella de la Misericòrdia, per a exigir que se cedeixi aquest espai perquè es pugui ampliar el centre de salut.

Ahir al matí vab decidir ocupar-la després que la proposició de Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, que tenia l'objectiu de cedir la capella per a l'ampliació del centre de salut fos tombada per l'oposició, un gest que va ser condemnat pels veïns i els propis professionals sanitaris. Cal recordar que la CUP Capgirem Barcelona també estava a favor de la proposta d'Ada Colau.

L'es pai, que es troba abandonat des de fa anys podria ser una solució per a ampliar els serveis assistencials del barri. No obstant això, el Macba també reclama poder utilitzar l'espai per a ampliar la superfície de la qual disposa per a albergar exposicions culturals.