La darrera jornada del FAC amb el col·lectiu LGTBIQ kenià i les dones del Congo

Després de dues jornades transformant la mirada amb la que les Illes miren el continent africà amb cinema de Sudan, Senegal i Burkina Faso, el Festival d’Altres Cinemes (FAC) clourà avui tres dies de projeccions i taules rodones centrades en l’Àfrica amb dues cintes de Kènia i República Democràtica del Congo, per concloure amb un concert de tancament que durà a Sheela Gathright al CineCiutat.

Havent esgotat entrades anticipades per les projeccions d’ahir divendres 15 de març, amb el curt senegalès DEM DEM i el llargmetratge burkinès WALLAY, i plantant llavors crítiques sobre les migracions i les identitats híbrides dels immigrants amb la última taula rodona ÀFRICA EN MOVIMENT —on participaren l’expert en relacions internacionals Mbuyi Kabunda, originari de República Democràtica del Congo; el periodista i membre de SOS Racisme Moha Gerehou, d’origen equatoguineà; i l’antropòleg Rafa Crespo Ubero—; el FAC es disposa a concloure la seva primera edició avui dissabte.

Kabunda va trencar el mite de que la migració és un moviment del Sud cap al Nord. "No és així, la major migració és produeix del Sud cap el Sud. Hi ha molts més països del sud acollint molta més gent de la que ve al Nord".

Gerehou va explicar que ni la llei d'estrangeria, ni les agressions racistes, ni els CIES, surten del no res. "Hem de pensar en la història moltes vegades oblidada com per exemple Leopoldo II, un rei belga q va ser un autèntic genocidi, sense anar a Àfrica va matar moltíssima gent, però ningú parla d'això". També ha destacat la importància del FAC per sortir de la mirada eurocèntrica blanca i racista.

Per la seva banda, Crespo va mencionar que "ens estan africanitzant” i va posar d'exemple el teatre de l'oprimit q ve de Brasil i està funcionat molt a Barcelona, els bancs comunals així com els intercanvis de coneixement de dones grans catalanes q van a aprendre amb gent gran de Senegal".

Avui, la darrera jornada d’aquesta mostra organitzada per la Conselleria de Benestar Social i Cooperació enfocarà els reptes del col·lectiu LGTBIQ de Kènia a través de la pel·lícula Rafiki, de la directora Wanuri Kahiu. La cinta, que va ser censurada al país, on l’homosexualitat està penada per llei, ha estat aclamada internacionalment i projectada a festivals de cinema tant importants com Venècia o Toronto. Recentment, a més, l’actriu principal de la pel·lícula, Samantha Mugatsia, va rebre el premi a millor actriu al FESPACO, el festival de cinema més important de l’Àfrica, considerat “els Oscars africans”.

El plat fort de la nit vindrà precedit pel documental congolès Maman Colonelle, de Dieudo Hamadi, que presentarà el paper de la dona dins els cóssos de policia de República Democràtica del Congo. La nit, clourà amb una altra dona, la Sheela Gathright, mallorquina d’adopció i veu vellutada del soul afrodescendent, que serà la cirereta del pastís per l’última nit d’aquesta primera i exitosa edició del FAC.

