lluita institucional

La CUP Tarragona denuncia “la manera d’actuar clientelista del govern de Ballesteros” respecte les cessions de locals a entitats

La CUP denuncia “la manera d’actuar clientelista del govern de Ballesteros respecte les cessions de locals a entitats de la ciutat” després de conèixer el cas de l’associació de jocs de rol i de taula Club Diògenes a través del comunicat que han publicat avui. Aquest mes de març fa un any de l’aprovació en consell plenari a l’Ajuntament de Tarragona de la moció proposada per la CUP per la qual s’acordava establir una sèrie de criteris objectius per regular les cessions d’ús a precari d’espais de titularitat municipal a entitats de la ciutat. La formació anticapitalista denuncia que “ni s’han desplegat els acords de la moció ni s’ha fet cap passa per solucionar una situació de desgavell que provoca greuges comparatius entre les entitats tarragonines” assenyalant que “la vergonyosa situació del Club Diògenes, lamentablement, no és un fet aïllat ja no són l’única entitat que es troba sense local”.

Des del Club Diògenes denuncien el desemparament en què es troben després de fer saber a l’Ajuntament la situació irregular que suposava el fet que una associació de veïns els cobrés un lloguer per utilitzar l’espai de titularitat pública el qual tenen cedit. La CUP critica, a més a més de “l’absolut descontrol que hi ha a l’Ajuntament de Tarragona respecte la gestió dels espais cedits per ús a precari”, que “l’única solució que hagi trobat el conseller Milà per resoldre aquest conflicte passi per deixar sense local el Club Diògenes, una entitat amb una cinquantena de membres i activitat regular setmanal”. Segons els cupaires, “aquesta és una mostra més que el govern de Ballesteros viu d’esquena a les entitats de la ciutat i només afavoreix aquelles que formen part de la seva xarxa clientelista” i alerta sobre “la perillositat de funcionar a base de favors personals per part dels responsables polítics de l’Ajuntament”.

La formació recorda que amb la moció aprovada pel consistori tarragoní el març de 2018 es va acordar que es fes públic el llistat de tots els espais de titularitat pública que podrien emprar les entitats, que s’elaboressin uns criteris objectius per determinar quines entitats poden gaudir d’espai propi i que es publicités una convocatòria en la qual poguessin participar totes les entitats interessades, acords que un any després no s’han desplegat. La CUP reivindica “la urgència que aquesta moció es dugui a la pràctica” ja que considera que “l’única solució per tal de trencar amb la lògica clientelista de l’equip de Ballesteros i de garantir que no es continuen produint greuges comparatius passa per establir un procediment formal o establir uns criteris per tal de fer cessions d’ús a precari de locals municipals a entitats de la ciutat”.