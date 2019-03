lluita institucional

La CUP de Reus porta el feminisme i les polítiques d’habitatge al darrer ple ordinari de la legislatura

La CUP de Reus no dóna per acabada l’actual legislatura municipal. La portaveu del grup, Marta Llorens, i el regidor Edgar Fernàndez han clamat que la seva formació «s’ha quedat sola treballant els darrers cinc mesos, els plens han tingut debats de poc calat polític i els grups municipals estan immobilitzats per les eleccions». Així, asseguren que les problemàtiques que afecten el dia a dia de les persones no s’aturen malgrat el calendari electoral: en el darrer ple ordinari de la legislatura, la CUP defensarà dues propostes de resolució que instin la Generalitat i el Parlament de Catalunya a fer polítiques efectives sobre feminisme i dret a l’habitatge.

Marta Llorens ha presentat la proposta de resolució «Feminisme per canviar-ho tot», en la que exigeix a la Generalitat impulsar l’Observatori de les Violències Masclistes, fer un desplegament efectiu de les lleis d’igualtat entre homes i dones i les mesures contra la violència masclista i apostar per la coeducació als centres escolars amb perspectiva de gènere. La portaveu de la formació, a més, ha reivindicat l’aposta per una regidoria de Feminismes a l’Ajuntament de Reus: «les institucions han de treballar per satisfer les necessitats bàsiques de totes les persones per poder dur a terme una vida amb dignitat: això implica, també, el dret de les dones a viure lliures de violències masclistes».

D’altra banda, el regidor Edgar Fernàndez ha posat en valor la feina feta en matèria d’habitatge, però ha reconegut que els «límits per garantir el dret a un sostre digne els posen les administracions superiors, per una banda, i el mercat privat, per altra banda». És per això que la CUP exigeix a la Generalitat, en una proposta de resolució, que elabori un cens nacional d’habitatges buits – més de dos anys en desús – i expropiï definitivament aquells que siguin propietat d’entitats financeres o grans propietaris, començant per aquells municipis considerats zona d’alta demanda residencial – com és el cas de Reus –. A més, demanen una nova llei d’habitatge efectiva que paralitzi els desnonaments, ofereixi mecanismes de segones oportunitats i reguli la dació en pagament. Per últim, insten el Govern a fomentar formes alternatives de tinença, com ara la cessió d’ús, les cooperatives d’habitatge o la masoveria urbana.

La CUP ha valorat també la sinistralitat de la maquinària del servei de recollida de residus i neteja viària, en mans d’FCC. En els últims mesos hi ha hagut diversos incendis en els camions que realitzen el servei, un fet que la CUP ja va alertar a finals del 2018 quan va votar en contra de la pròrroga forçosa del servei. Marta Llorens va defensar la seva negativa a oferir un any més de contracte a FCC «pel risc econòmic i pel risc als propis treballadors de mantenir maquinària envellida i en mal estat».