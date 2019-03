La CUP-Crida per Girona denuncia “opacitat i lentitud” en la definició del Pacte Local d’Habitatge anunciat el gener del 2018

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat en relació amb la definició del Pacte Local d’Habitatge anunciat pel govern convergent el gener del 2018. Els cupaires denuncien l’opacitat i la lentitud amb què s’està desenvolupant la iniciativa, i han criticat que en tot el mandat el govern hagi estat incapaç d’aprovar un pla estratègic amb mesures per garantir el dret a l’habitatge a la ciutat.

D’una banda els cupaires han denunciat les traves amb què s’han topat a l’hora de fer el seguiment de l’elaboració del pacte. En concret, la regidora Laia Pèlach ha revelat que no se’ls ha permès consultar documentació relativa a la feina feta per les persones contractades, que van acabar contracte el desembre passat, ni cap document d'anàlisi i diagnosi ni de propostes, com tampoc el resum de les entrevistes o actes de les reunions realitzades. Segons Pèlach “amb aquesta obstrucció en l’accés a la informació, el govern impedeix la tasca de fiscalitació que correspon a l’oposició”. També en la darrera sessió de la taula d’habitatge, celebrada el passat 15 de gener, es va demanar informació al govern sobre l’estat del Pacte Local d’Habitatge, una petició que de moment no ha rebut resposta.

La CUP-Crida per Girona, al mateix temps, denuncia la lentitud en la definició d’aquest pacte. Des de la formació troben que “és inacceptable que a hores d’ara Girona encara no disposi d’un pla d’habitatge amb mesures efectives per fer front a l’emergència habitacional existent a la ciutat”. Així, des de la formació han qüestionat un cop més que des de la seva arribada al govern, l’any 2011, els convergents no hagin estat capaços d’impulsar una figura com el Pla Local d’Habitatge, que la ciutat té pendent d’aprovar des de l’últim govern tripartit. També han manifestat el seu temor que el goven vulgui presentar el Pacte Local d’Habitge un mes abans de les eleccions “com un gest de cara a la galeria sense mesures reals i efectives per a posar fi a la problemàtica de l’habitatge”.

Respecte a la poca informació de què disposa sobre el procés d’elaboració del pacte, els cupaires han criticat que les úniques reunions que s’hagin celebrat fins ara amb altres agents siguin amb la Cambra de la Propietat, el Col·legi d'API, la Universitat de Girona i el Col·legi d'Administradors de Finques, i que en canvi no s’hagin realitzat trobades amb entitats socials que treballen des de la perspectiva de l’habitatge, o bé plataformes d’afectats com la PAH, “Més barri, menys pisos turístics”, entre d’altres.

Menyspreu als 1000 signants de la iniciativa ciutadana per l’habitatge

Finalment, la CUP-Crida per Girona ha denunciat que el govern ha ignorat la iniciativa ciutadana pel dret a l’habitatge que va presentar-se el passat 28 de novembre al registre municipal, avalada per més de 1000 signatures, i que d’aquesta manera ha incomplert els procediments i terminis que estableix el reglament municipal de participança. Els cupaires han criticat “el menyspreu i la desconsideració” que suposa aquest fet per les més de 1000 gironines i gironins que van signar la iniciativa, i que d’aquesta manera van manifestar el seu interès i preocupació per l’estat de l’habitatge a la ciutat. La iniciativa demanava l’elaboració d’un pla local d’habitatge amb mesures com ara ampliar el parc públic d’habitatge; impulsar una moratòria de pisos turístics; sancionar l’ús anòmal de l’habitatge; crear incentius al lloguer a petits propietaris a través de la borsa municipal o d’entitats socials; i finalment crear un observatori de l’habitatge.