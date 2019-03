Ensenyament

La CUP-Crida Constituent denuncia un any més la presència de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament de Barcelona 2019

Avui inicia l’edició d’enguany del Saló de l'Ensenyament de Barcelona i un cop més, Fira de Barcelona i la direcció del Saló de l’Ensenyament han pres la decisió d’incloure un stand de l’exèrcit. Aquesta decisió entra en contradicció amb la Llei de foment de la pau de 2003; la Moció 55/11 Sobre la desmilitarització de Catalunya, aprovada el 14 de juliol de 2016 pel Ple del Parlament de Catalunya; així com, l'Acord del Plenari del Consell Municipal de Barcelona, de 26 de febrer de 2016.

Per aquest motiu, la CUP Crida Constituent exigeix al govern de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona que compleixin amb els acords adoptats i apliquin les decisions aprovades al Parlament i l’Ajuntament, per tal que l’exèrcit no tingui cap mena de presència als espais educatius, de formació o de lleure.

La formació anticapitalista també denuncia que avui els Mossos d’Esquadra hagin impedit a manifestants de la campanya Desmilitaritzem l’Educació protestar en contra de l’stand de l’exèrcit espanyol. L’educació per la pau i la desmilitarització han de ser valors claus d’aquesta societat i per això, és inacceptable que es permeti la presència de l’exèrcit en un espai educatiu com és el Saló de l’Ensenyament, i a més es vulneri el dret a protesta.

La CUP-CC entén l’exèrcit com una institució anacrònica, obsoleta i enquistada, hereva del franquisme, que més que aportar solucions forma part del problema: augment de la militarització mundial, de la despesa i la indústria militar i del comerç d’armes a països en conflictes bèl·lics que provoca mort, destrucció i èxode, militarització de les fronteres, etc. Els exèrcits tenen, a més, la missió de ser una eina de control social i esdevenir garants de l'ordre establert i és per aquest motiu que cal buscar i trobar nous models de defensa i de seguretat que no arrosseguin a nivell estructural l’abús de poder, l’obediència cega, el patriarcat, la LGTBIfòbia i la violència.