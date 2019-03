Municipals 2019

La CUP amb la Crida per Sabadell

La CUP Sabadell considera que la Crida és l'única força que pot garantir un govern de transformació per les classes populars. Una ciutat per les persones, inclusiva, igualitària i social.

La formació considera que el govern de coalició local no ha pogut garantir la transformació a la ciutat i que la Crida ha estat l'única força política que ha desenvolupat i aprofundint a les polítiques de canvi a Sabadell.

Apunta que la crida per Sabadell és també la força de contenció a les polítiques reaccionàries, intolerants i corruptes, des d'una òptica d'esquerres. Alhora cal fer autocrítica i seguir treballant en molts aspectes encara pendents. Considerem prioritària la recuperació de la gestió directa de tots els serveis públics, fer front a l'emergència social així com seguir posant les persones al centre de la ciutat, a Sabadell no hi ha millor opció que enfortir el projecte de la Crida per Sabadell per tal que encapçali la ciutat en el període 2019-2023.

Enfront tindrem el bloc de la màfia i el 155, a les forces d'extrema dreta i la dreta del capitalisme salvatge, també a les autoanomenades esquerres institucionals, cap d'elles capaces d'avançar cap a la millora de les condicions de vida a la ciutat de Sabadell.

En aquest sentit, la formació emplaça a militants i simpatitzants a treballar i enfortir el projecte de la Crida per Sabadell per garantir un nou govern a la ciutat. Un govern per fer front als envits antidemocràtics de l'estat, per mantenir a ratlla els grans interessos privats i per realitzar polítiques transformadores que posin les persones i el seu benestar al centre en àmbits com els serveis públics o l'habitatge.