Laboral

La CUP Sant Sadurní acusa al govern municipal davant el nou ERO de Cordorniu

La CUP de Sant Sadurní ha denunciat la deixadesa de l’equip de govern d’ERC i PdCAT que no ha fet res perquè es convoqui la mesa de negociació del sector del cava en la que havien de participar-hi tots els actors implicats.

La declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Sadurní en defensa del sector del cava que va ser aprovada al ple municipal de juny de 2017 davant del primer ERO que va plantejar l’empresa Codorniu, va ser aprovada per tots els partits excepte per la mateixa CUP que va considerar en aquell moment que s’assumia com a mal menor la pèrdua de 25 llocs de treball i preveia la possibilitat d’un nou ERO, tal i com lamentablement ha acabat passant. No obstant, aquella declaració comprometia l’ajuntament a participar en aquesta taula de negociació que no ha estat mai convocada.

De la mateixa manera, en una moció aprovada per unanimitat al ple municipal de novembre de 2017, l’Ajuntament tornava a reafirmar el compromís polític per a aquesta taula de negociació i, en aquesta ocasió, assumia el compromís explícit d’impulsar-la, cosa que evidentment no ha succeït.

Aquesta taula, havia de reunir als diferents representants del sector (empresaris, treballadors i pagesos) així com les diferents administracions i va ser pensada per fer front als nous reptes del sector després de la venta dels principals grups elaboradors.

No obstant, la passivitat de l’equip de govern a fet que a hores d’ara encara no s’hagi convocat cap reunió, fet especialment greu tenint en compte que és el segon ERO que presenta aquesta empresa, tot i que el primer va ser finalment acordat amb els sindicats majoritaris.

La formació reclama un paper proactiu de l’Ajuntament davant d’un ERO que pot afectar gairebé al 25% de la plantilla del grup Codorniu (segons dades facilitades a la premsa pels mateixos sindicats) i reclama que el govern municipal que insti a la conselleria de treball a posar en primer terme els interessos dels treballadors i les treballadores fent tot el possible per evitar la tramitació d’aquest ERO. Així mateix, la CUP de Sant Sadurní anima als treballadors i les treballadores a emprendre les mobilitzacions necessàries per tal de defensar els seus llocs de treball.