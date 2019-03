La Crida per Sabadell lamenta que des l’Ajuntament no s’hagi pogut impedir la presentació de VOX

Quan la Crida per Sabadell es va assabentar de la presentació del partit feixista VOX a l’Auditori Pere Quart, es va buscar la manera d’evitar que aquest es pogués portar a terme. Defensem el caràcter antifeixista de Sabadell, ciutat a la qual no hi té cabuda el discurs racista, masclista, homòfob i classista de VOX. Malauradament, la legalitat de l’Estat espanyol empara la realització d’aquest tipus d’actes.

Mentre a Madrid es jutja aquest dies els drets de tot un poble i nombroses persones es troben a la presó o a l’exili per exercir-los, arreu de l’Estat el feixisme campa sense cap impediment legal.

L’Estat espanyol no només permet l’existència de partits i organitzacions feixistes, sinó que a més bloqueja les iniciatives per a la memòria històrica, impedeix que es faci justícia a les més de 130.000 víctimes del franquisme (moltes d’elles encara enterrades a fosses comunes) i evita el desmantellament del Valle de los Caídos. Sabem que prohibeix la democràcia i legalitza el feixisme.

Paral·lelament, aquest mateix dissabte hi ha programada al Casal Pere Quart una jornada antifeixista organitzada per Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, Sabadell per la República i L’Obrera. L’excés de zel dels Mossos d’Esquadra pretenia impedir la realització d’aquest acte, fet que qüestiona els drets de les entitats que treballen a la ciutat per plantar cara al feixisme. Una vegada més s’ha mostrat quina és la funció dels Mossos: reprimeixen constantment la mobilització antifeixista i protegeixen els actes de les organitzacions feixistes. Ens sumem per tant al clam popular que exigeix la dimissió del Conseller d’Interior Miquel Buch.

Malgrat això, des de la Crida hem fet tot el possible perquè aquest acte es pugui realitzar. Malauradament, aquesta jornada tenia programades activitats de matí i de tarda, i el govern municipal només ha aconseguit autoritzar al Casal Pere Quart les del matí.

Aurora Murillo (portaveu de la Crida): “Aprofitem per recordar que Joan Oliver (que feia servir el pseudònim Pere Quart i que dóna nom a aquest espai) va ser un republicà forçat a exiliar-se per l'auge del feixisme al final de la Guerra Civil. Resulta dolorosament metafòric que aquest dissabte al Casal Pere Quart aculli la presentació d’un partit feixista tingui prioritat sobre una jornada de memòria històrica i antifeixisme.”

“Des de la Crida per Sabadell demanem disculpes a la ciutat per no haver pogut forçar que s’impedís la presentació de VOX, però també volem deixar clar que sempre hem sabut que la institució té uns límits: uns límits que només la mobilització popular pot trencar. Per això, a banda de seguir treballant perquè l’Ajuntament es doti d’eines per bloquejar la difusió del feixisme, serem presents demà dia 2 de març a les 17h al Racó del Campanar per rebutjar la presència de VOX a Sabadell i convidem a totes les persones i entitats a sumar-se a aquesta convocatòria.”