Canvi climàtic

La Crida per Lleida CUP demana que la Paeria doni suport a la campanya “Rebel·lió o extinció”

La Crida per Lleida CUP ha presentat una proposta de resolució a la comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat d’aquest març per tal que la Paeria doni suport a la campanya “Rebel·lió o extinció”.

La formació destaca que aquesta iniciativa, que ha tingut la seva cara mes visible amb l’estudiant sueca Greta Thunberg que va va iniciar la protesta ella sola asseient-se davant el Parlament Suec s’ha estès ja per tota Europa i també pel conjunt dels Països Catalans .

La campanya commina a ciutadans i governs actuar conjuntament per aturar la catàstrofe a la que està associada la societat industrial-consumista si prossegueix amb l’actual ritme d’ús de materials i energia. Es per això que la formació demana que la Paeria doni suport a aquesta iniciativa i ho faci públic, que s’emplaci al govern de la Generalitat i l’Estat Espanyol a actuar i que l’ajuntament treballi en un pla per mitigar el canvi climàtic a la ciutat amb propostes concretes.