L'hora de la veritat

Les eleccions del 28A representen una fita important de cara a les aspiracions de llibertat dels pobles de l'estat espanyol. Ja no ens calen negociacions, el que és important és generar la suficient força rupturista que freni la tendència involucionista que l'actual correlació de forces comporta.

Efectivament, les dues possibilitats de formar govern, amb les enquestes actuals, aboquen a un gobierno PSOE-Cs, o bé a un altre PP-Cs amb el suport de VOX, el conegut com a trifachito. Tan un com l'altre són una amenaça pel les aspiracions dels pobles, i representarien un nou impuls a la catalanofòbia actual, fonamentalment si qualsevol de les dues opcions aconsegueixen la majoria absoluta. Amb aquest anàlisi, la setmana pasada es va produir el debat en el sí d ela militància de la CUP.

Es veu amb preocupació la decisió de la CUP de no presentar-se a les eleccions del 28A, tot i que la respecta com a fruit del seu debat intern. Constituents per la Ruptura, que va manifestar públicament la seva decisió democràtica de concórrer amb una reedició de la candidatura CUP-Crida Constituent, el més àmplia possible, de cara al 28A, per tal que no es perdés ni un vot independentista, continúa creient que l'esquerra rupturista ha de ser capaç d'articular una coalició que eviti la creació de majories absolutes al Congreso, la qual cosa donarà un fort impuls a les candidatures republicanes municipals i europees del 26M, així com gas i múscul per a la construcció dels Consells locals de la República.

La presència de l'esquerra independentista organitzada de cara al 28A és una esperança per a centenars de milers, que restarien orfes si no donem el pas. Cal permetre la lliure expressió de les persones partidàries del dret a l'autodeterminació i que rebutgin tota idea de reforma estatutària perquè ja se senten republicanes, i el que volen és la construcció de la República.

Saludem la bona disposició publicada per Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates de Catalunya de cara a la confluència electoral que permeti a una gran part del poble català expressar-se en termes rupturistes i clarament republicans el proper 28A. Per nosaltes no quedarà, iniciem una urgent ronda de converses per tal d'aconseguir la més àmplia confluència de les forces afins.