Llibertat d'Expressió

L'ASM denuncia la censura imposada per les juntes electorals

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha denuncia públicament les ordres de les juntes electorals de Palma i Manacor de prohibir fer consultes populars sobre models d’estat a Valldemossa i Artà, que podria fer-se extensiva a altres municipis. Aquesta prohibició va en la mateixa línia que la persecució dels símbols en suport al dret a decidir i els presos i exiliats polítics catalans ordenada per la junta electoral central espanyola, que al·lega que s’ha de respectar la «neutralitat» als edificis públics en període electoral. La neutralitat ha d’evitar que s’afavoreixi determinats partits polítics, però no es pot ser «neutral» entre la defensa dels drets fonamentals i la seva vulneració, i la junta electoral central està impedint la llibertat d’expressió i la defensa del dret a decidir.



Per a l'ASM, "Qui manca de neutralitat amb la seva actuació és precisament la junta electoral, perquè si ordena retirar els llaços grocs i les estelades perquè són símbols independentistes, en conseqüència també ha de fer retirar les banderes espanyoles perquè són símbols antiindependentistes. Mentre no ho faci, afavorirà els partits espanyolistes".



Com a demòcrates, l'ASM ha manifestat el seu suport als col·lectius que impulsen consultes populars, però hem d’advertir de l’error que suposa fer triar a la gent entre monarquia i república. "La república espanyola ha resultat tan hostil a la llibertat dels Països Catalans com les monarquies i les dictadures, com ho demostren les amenaces d’invasió militar que obligaren el president Francesc Macià a renunciar a la República catalana, o l’empresonament de Lluís Companys després de proclamar l’Estat català. La solució als nostres problemes no passa per un canvi de règim al govern espanyol, sinó per comandar a ca nostra i gestionar els nostres imposts. La pregunta de les consultes hauria de ser, per exemple, «Voleu que Mallorca esdevingui un estat propi, administri els beneficis que genera, i acabi amb l’espoli fiscal de 4.200 milions d'euros que se’n van a Madrid cada any i no tornen?»", ha puntualitzat l'ASM