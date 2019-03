Casals i Ateneus

Incendi "premeditat" a Cal Suís d'Esplugues de Llobregat, un espai que dinamitza diversos projectes socials al poble

L'Assemblea de Cal Suís convoca demà a les 19h en una assemblea oberta a les portes de Cal Suís per decidir quin camí seguir.

Aquesta matinada han entrat a Cal Suís per la força -ho havien fet en altres ocasions, rebentant portes i finestres- i ens han cremat la "cafeta" ocasionant desperfectes a l'estructura del primer pis i destrosses en el segon.

Cal Suís és una masia recuperada per les veïnes del barri de Finestrelles, fa 15 anys, quan van decidir okupar un espai abandonat i malmès; rehabilitant i dinamitzant l'espai acollint diferents projectes socials i educatius per retornar-lo al poble, davant la falta d'equipaments, serveis i espais d'ús públic. Actualment a Cal Suís hi ha vida durant tot el dia i també els caps de setmana nodrint-se de calçotades, aniversaris, celebracions, activitats educatives, entre moltes altres, que fan d'aquest espai, un lloc molt dinamitzat i conegut a Esplugues.

Ara per ara, s'espera els informes tècnics i valoracions de bombers, però s'ha de tenir en compte que fa poc més d'un any es va fer un canvi íntegre de la instal·lació elèctrica de la masia. Per tant, donades les peculiaritats dels desperfectes, a banda dels que han estat causats pel foc, és de suposar que aquest no ha estat un incendi fortuït, de fet, som conscients que segurament és un atac premeditat, amb l'objectiu de debilitar el moviment popular, "perquè saben que Cal Suís és un motor de canvi i això els té atemarits", assegura l'assemblea de Cal Suís

Segons l'assemblea,"L'interès de les persones que han atacat pot ser molt divers, des d'un atac feixista pel simple fet de posicionar-nos i donar suport a l' Adri, veí d'Esplugues que ha hagut d'exiliar-se perseguit per l'Estat Espanyol. Fins a possibles interessos econòmics i urbanístics dels quals en som coneixedores i que existeixen amb l'objectiu, com sempre, de fer diners a costa de nosaltres, les persones treballadores. Recordant sempre l'històric de plans urbanístics que s'han anat succeint a Esplugues. El que tenim clar és que aquest atac no ens debilita, ens fa més fortes, canalitzarem la ràbia per a construir el que han destrossat, i en serem més i més. Demà dissabte us convoquem a les 19h en una assemblea oberta a les portes de Cal Suís per decidir entre totes quin camí seguir"