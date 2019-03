Casals i Ateneus

Es confirma que l'atac al cal Suís d'Esplugues va ser intencionat

Segons l'Assemblea de Cal Suís es confirma que l’atac de dijous 14 de març a la matinada va ser intencionat. "Els que van entrar a Cal Suís van malmetre material, mobiliari, portes i finestres, i van cremar la cafeta provocant greus danys a les bigues i al terra del primer pis. No sabem qui va ser però sabem què suposa un acte com aquest per nosaltres: refermar la convicció que els espais lliures i autònoms com Cal Suís són més necessaris que mai en els temps que corren. Poster és per això que al llarg d’aquests dies hem rebut desenes i desenes de mostres de suport, propostes de col·laboració i, sobretot, moltíssimes persones i col·lectius ens han fet arribar la seva intenció de reconstruir Cal Suís el més aviat possible per poder seguir fent les activitats que s’hi desenvolupen dia a dia".

Davant dels fets ocurreguts aquests dies, doncs, primer de tot volen saber quin és el posicionament de l’Ajuntament davant d’aquest atac i l’insten a que es personi com a acusació particular en la denúncia del mateix. També volen que l’Ajuntament apuntali la casa i faci el necessari per a què puguem accedir a la finca de Cal Suís en els pròxims dies, utilitzar l’exterior, l’espai dels horts, l’era i el bosc. I, el més important, volen seguir amb l’autogestió com a model organitzatiu de Cal Suís, tal i com ho han fet fins ara.

L'Assemblea ha agraït tota la solidaritat rebuda i tenen la convicció que ho aconseguiran. La seva voluntat és arreglar l’espai per poder-ne fer ús en les mateixes condicions que durant 15 anys veïnes i veïns l’han utilitzat: amb autonomia, independència i horitzontalitat. I és que durant tot aquest temps Cal Suís ha estat l’epicentre del moviment veïnal a Finestrelles i a Esplugues en la lluita contra el pla CAUFEC, un pla urbanístic destructiu que respon als interessos especulatius dels lobbies immobiliaris.

Durant tots aquests anys ha estat un espai on compartir activitats en família, repensar maneres de viure la criança i on les més menudes han pogut créixer envoltades d’un context comunitari. També ha estat un entorn privilegiat on cultivar, sembrar i fer créixer verdures i hortalisses, tal i com fèien les nostres àvies i avis abans que Finestrelles fos l’objectiu de grans supermercats que acaben amb l’economia local sense escrúpols. Cal Suís ha estat un espai de trobada pels joves, un espai on socialitzar-se i cultivar la cultura, acollint grups de música, escaladors, ballarins. Un espai des d’on combatre la repressió que expulsa i exilia a veïns i veïnes del poble, que intenta atemorir-nos i agredir-nos a cops de porra.

Per tot això, Cal Suís ha estat durant més de 15 anys un espai de trobada intergeneracional, un espai on teixir aliances, un espai de resistència des d’on denunciar l’absurditat d’un món que privilegia els beneficis econòmics i menysté la dignitat de les persones, un espai des d’on refer -contra l’individualisme- la comunitat. Només cal veure com desenes i desenes d’amics de Cal Suís han vingut, any rere any, a celebrar l’aniversari de la seva okupació o han compartit les activitats a la Festa de Primavera.

Cal Suís és un espai comunitari amb una història col·lectiva, una història per preservar, explicar i continuar i per això també s’havia començat a preparar un projecte de memòria, per convertir Cal Suís en el Centre de Memòria Històrica de Finestrelles des d’on recuperar i impulsar la lluita per un poble digne i lliure, just i solidari, antisexista i antiautoritari.

Per tot plegat, L'Assemblea ha convocat una marxa dimecres dia 20 de març a les 18:30 a Cal Suís ·per fer sentir la nostra veu i la nostra determinació a tot el veïnat de Finestrelles i a tot el poble d’Esplugues. Junts i juntes baixarem fins a l’Ajuntament on faran una concentració".