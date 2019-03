Els altres problemes del corredor Mediterrani

Quan van començar les obres de construcció del Corredor Mediterrani que porta anys sense ser una realitat, la primera cosa que vaig pensar sobre aquest tema, va ser els problemes de soroll que generaria la construcció d'aquesta infraestructura ferroviària, una vegada estigués acabada l'obra i comencessin a passar els trens de mercaderies. La raó principal de la meva primera percepció, va ser el fet que el 2015 les veïnes i veïns que viuen al costat de la via de tren al Vendrell, ja es queixaven del soroll que suposava el pas dels trens, que actualment passen per la via.



Va ser quan vaig començar a investigar i veure com es feien les coses, que em vaig donar compte que, aquest no era més que un dels problemes que donaria aquesta obra a la ciutadania del Vendrell, és per aquest motiu que escric aquest article d'opinió sobre altres problemes que han sorgit amb aquesta obra, que estan sent un veritable perjudici i el que és pitjor encara, que és perfectament legal.



Tots recordareu que durant l'estiu de 2018, es van fer unes obres de reforma de l'andana de l'estació del Vendrell direcció Tarragona, tothom es preguntava quina era la raó d'aquestes obres, i quasi ningú entenia la seva finalitat. Jo vaig parlar amb amics que treballen a Renfe i cap em sabia donar una explicació raonable tot i que, em deien que possiblement estava relacionat amb les obres del Corredor Mediterrani. Quan les obres van estar acabades, van començar a rebre queixes sobre aquest tema, per què la distància que havia quedat entre el tren i l'andana era molt gran. Llavors van fer servir els canals oficials per rebre informació sobre aquest tema, i com a resposta, des d'Adif, ens van explicar que això es feia perquè s'havia d'adequar la via d'ample estàndard, per la qual havien de circular els trens de mercaderies del Corredor Mediterrani. A la normativa de Gàlib existent i per tant, tenint en compte que els trens de rodalies i els trens de mercaderies circulen per la mateixa via, s'havia fet una separació de la via, deixant una distància entre el tren i l'andana de 29 centímetres, al fer això i perquè m'entengueu, els trens de mercaderies del corredor del mediterrani direcció Tarragona, aquest als quals no puja ningú, estan a tocar de l'andana, i els trens de Rodalies estan als 29 centímetres.



Aquesta és una de les altres realitats de la construcció del Corredor Mediterrani, que qui no la pateix, no la coneix, una infraestructura que ha sigut pensada, per fer passar els trens de mercaderies, per una via per on passen trens de passatgers, sense pensar amb els usuaris del transport de Rodalies, perquè si bé és cert que la normativa vigent en matèria d'accessibilitat als transports ferroviari de l'Unió Europea, el punt 7.3.2 del Reglamento (UE) no 1300/2014 de la comisión de 18 de noviembre de 2014 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de la Unión para las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida y la norma EN 15273-3:2013, deixa un marge de fins a 31 centímetres de distància entre els trens i l'andana, és inadmissible que aquestes obres s'hagin convertit amb un nou greuge per la ciutadania de Vendrell i en definitiva per tots els usuaris de Rodalies, que ja pateix amb una estació de Rodalies que està molt lluny de ser un bon lloc on esperar, a baixar o pujar a un tren.



Ja per acabar us diré, que jo com a representant de la societat civil, dintre del marc de treball de la Xarxa Vendrellenca, seguiré treballant conjuntament amb la resta de companys de la nostra taula de treball, per trobar solucions a les deficiències palmàries a l'estació de tren de Vendrell, reclamant millores en tots els àmbits perquè la gent de la nostra vila no mereix tenir una estació de tren amb les mancances existents, a més de les que es van creant amb la construcció del Corredor de Mediterrani com la que acabo de denunciar amb aquest article.

