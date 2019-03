Repressió

El Tribunal Suprem tomba la decisió del CGPJ i Santi Vidal podrà tornar a exercir de jutge

El jutge Santi Vidal pot tornar a exercir de jutge. Així ho ha sentenciat la Sala Tercera, Secció Sisena del Tribunal Suprem en la seva sentència 296/19 arran d’un recurs presentat pel Col·lectiu de juristes Drets contra la decisió ara fa un any del Consell General del Poder Judicial de no readmetre’l un cop acomplerta la sanció de tres anys imposada pel propi CGPJ el 26 de febrer del 2015.

El Tribunal ordena la readmissió a la carrera judicial del jutge Santi Vidal amb efectes retroactius pel que fa a tots els seus drets de caràcter econòmic i de carrera professional, però haurà de participar en els propers concursos que es convoquin per tal d’obtenir una destinació.

Drets va presentar el març de 2018 un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Suprem denunciant que la decisió d’impedir el reingrés de Vidal l’havia pres el CGPJ basant-se en l’argument que el jutge no superava el test d’aptitud per manca de lleialtat constitucional, però aquest test ara ja està prohibit pel Tribunal Constitucional. L’article 367.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial que permetia que el CGPJ emetés declaracions d’aptitud dels jutges va ser declarat inconstitucional pel Tribunal Constitucional el 13 de desembre de 2018, fet que també havia suscitat Drets i que ara ha obert la porta a Drets a aconseguir revocar la decisió del CGPJ.

En el recurs presentat, Drets també va qüestionar la legalitat i constitucionalitat dels articles 181.2 y 200.1 del Reglament de la Carrera Judicial, sobre els quals el Tribunal Suprem no s’ha pronunciat.

Amb aquesta sentència del Tribunal Suprem, doncs, Drets no només ha obtingut la reincorporació del jutge Santi Vidal a la carrera judicial, sinó també l’anul·lació aquest procediment més que discutible del test d’aptitud per manca de lleialtat constitucional que va aplicar el Consejo General del Poder Judicial i que permetia a aquest organisme fer purgues ideològiques.

En nom de Drets, l’advocat Marc Marsal que ha portat el cas ha afirmat que està “molt satisfet que l’actuació de Drets serveixi per fer front a vulneracions palmàries dels drets fonamentals que tenen un pòsit de discriminació ideològica clar”, però lamenta “que el Tribunal Suprem no hagi aprofitat l’ocasió per purgar l’ordenament jurídic i, en concret, el reglament de la carrera judicial d’articles que poden ser utilitzats d’aquesta manera tant esbiaixada pel Consejo General del Poder Judicial”.

Per la seva banda, el jutge Santi Vidal s’ha mostrat “molt satisfet” però matisa que “la decisió del TS li genera una sensació agredolça, atès que s'ha assolit l'objectiu de reparació jurídica d'una decisió arbitrària i injusta”, però se sent “molt incòmode per haver de tornar a exercir de jutge dins l'Estat espanyol; m'hauria agradat poder-ho fer en el sistema judicial de la república de Catalunya”, ha dit. I ha afegit: “Malauradament, els fets posteriors a l'1 d'octubre 2017 no em permeten acomplir aquell desig, en qualsevol cas, el meu agraïment als companys juristes del col·lectiu Drets, que ha assumit la meva defensa, serà etern”.