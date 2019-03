Cinema

El cinema africà arriba a Balears per sensibilitzar sobre les realitats d?aquest continent

El cinema africà arriba a Balears per sensibilitzar sobre les realitats d?aquest continent

Les múltiples i diverses realitats dels països de l’Àfrica subsahariana segueixen essent uns grans desconeguts per a gran part de la societat de les Illes. Per això, amb la intenció d’utilitzar el cinema com a instrument de transformació i sensibilització ciutadana, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha organitzat el Festival d’Altres Cinemes (FAC), amb la intenció de fer visibles mitjançant produccions cinematogràfiques poc representades les diverses realitats africanes i crear una consciència crítica a les Illes capaç d'ensorrar estereotips, estimular la solidaritat i construir millors relacions amb el Sud.

Durant els dies 14, 15 i 16 de març, es projectaran cinc pel·lícules recents d’autors emergents de l’Àfrica, per mostrar la riquesa i la diversitat cultural africana i s’han programat taules rodones amb veus expertes per contextualitzar els films i debatre sobre les diferents temàtiques que tracten. La taula “Construcció de Narratives sobre Àfrica. El poder del canvi dels mitjans”, amb la participació de les periodistes Ángeles Lucas (EL PAÍS) i Beatriz Mesa (COPE), i “Àfrica en Moviment”, amb el també periodista Moha Gerehou (España-Guinea Equatorial), l’africanista congolès Mbuyi Kabunda i l’antropòleg Rafa Crespo Ubero.

Amb temàtiques que van del moviment LGTBIQ a Kènia amb la mediàtica pel·lícula Rafiki (2018), de la directora Wanuri Kahiu; o amb el sempre intricat assumpte de la identitat del migrant retratat al llargmetratge burkinès Wallay (2017), del director Bernie Goldblat o al curt senegalès Dem Dem! (2017), de Christophe Rolin, Marc Recchia i Papi Bouname Lopy; a realitats més cruentes com els conflictes, narrats tant a través de la comèdia sudanesa aKasha (2018), de Hajooj Kuka —que serà estrena nacional—, com al documental congolès Maman Colonelle (2017), de Dieudo Hamadi; durant tres dies es vol desgranar diferents gèneres i assumptes que mostrin la rica i diversa paleta de realitats que existeixen avui a l’Àfrica Subsahariana.

Així, durant els dies de la mostra, es pretén despertar consciències crítiques que puguin estimular pràctiques solidaries i fomentar la cooperació activa amb aquests països i els seus ciutadans.